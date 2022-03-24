Руководство подконтрольного РФ Каспийского Трубопроводного Консорциума сообщило об аварии.

Минэнерго России на фоне санкций Запада и роста цен на нефть сообщило о неожиданной критической аварии на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске.

Об этом сообщает "Коммерсант".

Он обеспечивает поставки на экспорт нефти из Казахстана, прежде всего в страны ЕС, которые отказываются покупать российскую нефть.

По данным российских властей, повреждение причальных устройств на терминале якобы в результате шторма может снизить поставки на мировой рынок сразу на 1 млн баррелей в сутки.

Руководство подконтрольного РФ Каспийского трубопроводного консорциума утверждает, что ремонт оборудования продлится до двух месяцев, в этом случае отгрузки нефти на экспорт в Европу может вообще остановиться.

Как отмечает издание, заявление об аварии произошло в тот момент, когда из-за санкций и нежелания западных покупателей брать российскую нефть дисконт на Urals по нефти сорта Brent достиг рекордных $32,6 за баррель.

Смесь КТК, состоящая преимущественно из казахстанских сортов, была для рынка возможной альтернативой Urals, однако теперь доступ к ней крайне ограничен. Вероятно, это должно привести к росту интереса к покупке Urals.

КТК протяженностью 1,5 тыс. км и мощностью 67 млн тонн нефти в год - основной маршрут транспортировки нефти из Казахстана, на который приходится более 80% экспорта на западные рынки. Нефть из трубы отгружается на танкеры через морской терминал возле Новороссийска, оснащенный тремя выносными причальными устройствами.

Акционеры консорциума - Россия (31%), Казахстан (20,75%), а также компании Chevron (15%), "Лукойл" (12,5%), Exxon (7,5%), Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited (7,5%) и ряд миноритариев.

Как сообщал УНИАН, Евросоюз рассмотрит возможность введения нефтяного эмбарго в отношении России из-за развернутой войны РФ против Украины.