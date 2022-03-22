Удары по кошельку союзников президента РФ продолжаются.

Два дня назад министр экономики Франции Брюно Ле Мэр сообщил, что в стране заморозили активы российских олигархов на сумму €850 миллионов. Италия в этом плане достигла не менее впечатляющих результатов. Как заявил премьер-министр Марио Драги, в государстве хранятся €800 млн, которые принадлежит богачам из РФ. И как минимум до окончания войны владельцы этих денег не смогут ими распоряжаться.

Сегодня, 22 марта, президент Украины Владимир Зеленский выступил в Монтечиторио, где располагается правительство Италии. Он призвал блокировать все российские активы и поддержать запрет на использование российскими судами европейских портов. В ответ Марио Драги заявил, что Италия намерена снизить зависимость от РФ в энергетической сфере.

Отдельно глава правительства отметил удар по российских богачах: "В Италии мы заморозили активы российских олигархов, приближенных к Путину, на сумму €800 миллионов".

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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