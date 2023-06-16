В Киеве представили мирный план от семи африканских стран, который состоит из 10 составляющих.

Сегодня в Украину прибыли лидеры пяти африканских стран - Южно-Африканской Республики, Замбии, Сенегала и Египта, которые вместе с Конго и Угандой предлагают мирный план, который, по их мнению, позволит завершить войну в Украине.

Вместе с пятью лидерами президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел переговоры, а затем и большую пресс-конференцию по их результатам.

Реакция на утренний российский обстрел

В частности, Зеленский прокомментировал утренние удары по Киеве во время визита африканских гостей, отметив, что выпущенные Россией крылатые и баллистические ракеты сегодня показали реальное пренебрежительное отношение России к усилиям по восстановлению мира и в отношении всех лидеров мира, которые пытаются защитить мир от агрессии.

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"Россия является единственным источником войны и единственной причиной, почему последствия этой войны наносят ущерб всему миру – различным народам на всех континентах", - подчеркнул он.

Президент подчеркнул, что пока никто не может чувствовать защищенность своих границ и безопасность своих людей гарантированной, пока Россия пытается сделать агрессию и кражу чужих земель глобальной нормой.

Зеленский уверен, что сегодняшние удары свидетельствуют о том, что либо Путин не контролирует свою армию и наемников, потому что они бьют по лидерам других государств, которые после Украины планируют ехать в РФ, либо Путин является неадекватным человеком, который не готов видеть мир и хочет стереть и разрушить Украину.

Он в очередной раз заметил, что российский президент действует как террорист, поэтому о диалоге с ним речь не может идти.

"Невозможно хорошими словами или добрыми шагами в отношении президента РФ остановить его агрессию", - считает президент.

По его словам, только дипломатическая изоляция Путина, которая покажет что весь мир считает президент РФ и его окружение террористами, сможет повлиять на российское общество. По мнению главы государства, любые переговоры Россия воспринимает лишь как повод для накопления силы. Следовательно, речь не может идти о дипломатических переговорах, пока российские войска находятся на украинских территориях.

Зеленский также упрекнул лидеров некоторых государств, которые не называют войну в Украине войной. В частности, речь шла о лидере Египта, который во время своего выступления на пресс-конференции называл ее "кризисом".

"Некоторые мои коллеги постоянно продолжают называть эту войну кризисом. Даже сейчас публично они продолжают это делать ... это говорит о том, что мы по-разному оцениваем ситуацию. Это не кризис и это не угроза. Это война, последствия которой - большое количество кризисов...", - сказал он.

В то же время, президент ЮАР Матамела Сирил Рамафоса отметил, что во время сегодняшнего визита африканские лидеры слышали ракетные удары.

"Такая деятельность не очень хорошо работает для установления мира", - заметил он.

Мирный план от лидеров Африки

Десять пунктов мирного плана от африканских стран на пресс-конференции представил Рамафоса. По его словам, эта миссия направлена на достижение мира дипломатическим путем, что и является основной составляющей мирного плана, а лидеры этих семи стран Африки верят в то, что это возможно.

"Мы также должны внимательно выслушать сегодня президента Зеленского, а завтра президента Путина", - добавил он.

По словам Рамафосы, во время завтрашнего визита в Россию они в частности будут спрашивать у Путина о его видении формулы мира. Третьей составляющей он назвал деэскалацию конфликта и отметил необходимость деэскалации "с обеих сторон". Четвертой составляющей мирного плана является суверенность государств и народов в соответствии с Уставом ООН, а пятой составляющая - необходимость гарантий безопасности для всех стран.

"Шестой составляющей является то, что обе страны должны обеспечить движение зерновых и удобрений...", - уточнил Рамафоса.

Он добавил, что одной из причин их прибытия в Украину и желания завершить войну являются ее негативные последствия для Африки, в частности рост цен на зерно, нехватка и повышение цен на удобрения.

"Седьмым элементом являются гуманитарные вопросы. Нужна гуманитарная поддержка тех, кто стал жертвами войны, кто страдает. Мы поддерживаем эту гуманитарную помощь", - подчеркнул лидер ЮАР.

Восьмой составляющей он назвал обмен пленными, а также возвращение похищенных Россией украинских детей. Последними двумя пунктами являются послевоенное восстановление Украины и лучшее взаимодействие со странами Африки. Однако, в африканском мирном плане отсутствует пункт о выводе российских войск из Украины.

Учитывая риторику африканских гостей, Зеленский подчеркнул, что Украина не даст себя склонить к выгодным России шагам и не даст себя использовать Россией. Президент также призвал лидеров Африки во время завтрашней встречи с Путиным призвать его освободить всех украинских политзаключенных, в том числе и тех, которых Россия незаконно заключили еще в 2014 году.

Задержат ли Путина в ЮАР во время саммита БРИКС - ответ Рамафосы

На этот вопрос журналистов президент ЮАР так четко и не ответил. По его словам, вопрос личного участия Путина в саммите обсуждается в правительстве страны. Рамафоса также отметил, что будет двусторонняя встреча с Путиным для обсуждения саммита.

"Мы постоянно обсуждаем этот вопрос... мне придется принимать решения и объявлять о том, как состоится этот саммит БРИКС", - добавил лидер ЮАР.

Справка УНИАН. Саммит БРИКС должен состояться в ЮАР 22-24 августа. Ратифицированный ЮАР Римский устав обязывает страну выполнить выданный Международным уголовным судом ордер на арест Путина по делу о незаконной депортации украинских детей.

Визит африканской делегации в Киев - что известно

В пятницу, 16 июня, утром в Украину прибыла делегация лидере стран Африканского континента. Гости представили свой "мирный план" по завершению войны в Украине.

При этом Россия нанесла ракетный удар по Украине. В результате атаки в Киевской области были разрушены три жилых дома, а еще 15 сооружений получили повреждения. Кроме того, пострадали семь человек.

Издание Reuters написало, что во время атаки африканские лидеры пошли в киевский отель, чтобы укрыться в бомбоубежище. При этом пресс-секретарь президента ЮАР Сирилы Рамафосы заявил, что их делегация якобы не слышала ни сирен, ни взрывов в Киеве во время своего визита.

Позже в комментарии журналистам спикер президента ЮАР пояснил, что, во время атаки на столицу африканские делегации уже были в Киеве, куда прибыли после посещения Бучи.

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