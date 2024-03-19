Пакет помощи среди прочего будет включать бронетехнику для пехоты и транспортную технику.

Министр обороны Германии Борис Писториус пообещал новую помощь Украине на 500 миллионов евро. Об этом он заявил после заседания так называемой контактной "Рамштайн".

"Это немецкий пакет", – цитирует заявление Писториуса представителям СМИ немецкая национальная и международная телевизионная служба новостей Tagesschau.

Кроме того, по его словам, Германия будет поддерживать защиту Украины от агрессивной войны в краткосрочной перспективе дальнейшими поставками боеприпасов. Запланирована передача 10 тысяч артиллерийских снарядов со складов Бундесвера.

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Новый пакет помощи также будет включать 100 единиц бронетехники для пехоты и 100 единиц транспортной техники.

На вопрос "Радио Свобода" о прогрессе относительно дальнобойных ракет Taurus, министр отметил, что об этом "новостей нет".

Военная помощь Украине

Ранее УНИАН писал, что Польша и Германия планируют сообщить о создании "коалиции бронетанкового потенциала", благодаря которой Украина будет обеспечена современными боевыми танками. Также к такому проекту готовы присоединиться Великобритания, Швеция и Италия.

Министр обороны Германии Борис Писториус ранее заявлял, что во время дискуссий о поставках крылатых ракет Taurus для Украины, нельзя оставлять без внимания насущные оборонные потребности Киева. По его словам, достаточное количество артиллерийских снарядов, ракетная артиллерия большей дальности и противовоздушная оборона являются более важными вопросами.

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