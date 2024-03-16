Немецкий канцлер отказывается давать Украине ракеты, боясь втягивания страны в войну.

Нежелание канцлера Германии Олафа Шольца передавать Украине ракеты Taurus все больше раздражает союзников и многих немецких политиков, которые считают это опасной слабостью. Об этом пишет The Times.

Издание отмечает, что здесь имеет место "странная ирония". Она заключается в том, что Германия сейчас является крупнейшим донором оружия для Украины, но при этом подвергается сокрушительной критике отовсюду из-за "избытка страха и нехватки стратегического видения".

Издание приводит слова одного из советников Макрона: "Когда Путин кашляет, Шольц немедленно идет искать бункер".

Видео дня

В четверг более 50 аналитиков и бывших политических лидеров из Германии и других западных стран опубликовали открытое письмо, в котором заявили, что канцлер ставит под угрозу свою страну и Европу в целом, сигнализируя Москве, что Берлин можно "запугать" и принудить к покорности.

"Господин Путин умело использует неопределенность и его слабость ободряет, поэтому подход канцлера делает поражение Киева более вероятным - и делает Германию более соблазнительной мишенью", - написали подписанты.

Бенджамин Таллис, старший научный сотрудник Немецкого совета по международным отношениям и один из организаторов письма, сказал, что союзники Германии теряют терпение, а среди политических соратников Шольца внутри Германии есть много тех, кто "в частном порядке разъярены" из-за ситуации.

"Реальность такова, что союзники движутся вперед и оставляют Берлин позади. Они не ослабят свое давление, потому что знают, насколько Германия важна для европейской безопасности. Позор будет продолжаться, пока политика не улучшится", - сказал Таллис.

Сам канцлер и его политические союзники возмущены этой критикой. Они отмечают, что Германия не только предоставила Киеву в семь раз больше военной помощи, чем Франция, но и приняла больше украинских беженцев, чем Польша. Кроме того, Германия поставляет Украине именно то оборудование, которое больше всего нужно - системы ПВО и артиллерию.

Эта показная умеренность Шольца в значительной степени отражает настроения рядовых немцев. Опросы свидетельствуют, что большинство из них выступают за дальнейшую поддержку Украины, но при условии, что это не втянет Германию в войну. Последнее, очевидно, является следствием влияния российской пропаганды, которая постоянно угрожает Германии ракетными ударами.

Шольц "блокирует" Таурусы: последние новости

Как писал УНИАН, на этой неделе в немецком парламенте состоялись дебаты на тему передачи ракет Taurus Украине. На них выступил канцлер Олаф Шольц. Он подтвердил свое намерение и дальше воздерживаться от поставки ракет.

На следующий день Бундестаг рассмотрел резолюцию о передаче Украине этих ракет. Большинство депутатов отклонили ее, поддержав своего канцлера.

Немецкое издание Bild обратило внимание, что всего две недели назад немецкие депутаты Европарламента, представляющие именно правящую коалицию, голосовали противоположным образом - поддержали общеевропейскую резолюцию о передаче ракет.

Вас также могут заинтересовать новости: