Европейские союзники должны взять на себя справедливую долю коллективного бремени НАТО и продемонстрировать готовность взять на себя больше ответственности за защиту Европы.

В 75-ю годовщину основания НАТО члены Альянса не должны впадать в самодовольство, а понимать тот факт, что этот момент может определить будущее, в котором будут жить наши дети. Об этом говорится в совместном заявлении федерального министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, министра Европы и иностранных дел Франции Стефана Сежурне и министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, которое публикует Politico.

Дипломаты напоминают, что 75 лет назад в Вашингтоне был подписан учредительный договор НАТО "с целью обеспечения безопасности нашей территории, безопасности наших людей и сохранения наших общих ценностей: свободы личности, прав человека, демократии и верховенства права". При этом с тех пор НАТО стала самым успешным оборонным альянсом в истории, гарантируя свободу 32 странам-членам в Европе и Северной Америке.

"Но сегодня эти ценности испытываются как никогда. Более двух лет Россия не просто ведет неоправданную и незаконную агрессивную войну против Украины, но и президент России Владимир Путин снова и снова четко дает понять, отворачиваясь от десятилетий подходов к сотрудничеству, что его имперские амбиции простираются далеко за пределы Украины - что он атакует сам европейский мирный порядок", - отмечают политики.

Они утверждают, что в течение последних двух лет Европа и Северная Америка едино и стойко противостояли российской агрессии, и "наша поддержка будет продолжаться столько, сколько потребуется, и настолько интенсивно, насколько это необходимо".

"Мы поддерживаем Украину в защите нашей свободы и безопасности, но мы также инвестируем в собственные силы в Европе. Мы не должны ошибаться: сегодня Украина под ударом - завтра это может быть какая-то другая часть Европы. И Россия не прекратит своей агрессивной и империалистической политики в обозримом будущем", - предупреждают дипломаты.

В своем заявлении они повторили основополагающий принцип НАТО: нападение на одну из стран-членов считается нападением на всех.

"Один за всех и все за одного. Вместе мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО и объединимся против любой будущей российской агрессии", - говорится в заявлении.

Подписанты также озвучили шаги, которые должен принять Евросоюз для усиления собственной безопасности:

тратить минимум 2 процента ВВП на оборону;

использовать весь промышленный потенциал континента для модернизации нашего военного потенциала и увеличения производства;

инвестировать в технологии будущего, чтобы сохранить технологическое преимущество и ликвидировать пробелы в возможностях.

"Через два года своей захватнической войны Путин строит свою стратегию на просчетах, что он может истощить Украину и пережить нашу поддержку. Он также стремится проверить наше единство и решимость как союзников. Таким образом, сила, единство и сотрудничество должны руководить нашим ответом. Мы должны убедиться, что его агрессия не окупится - ни сейчас, ни в будущем. И в 75-летие НАТО мы убеждены: свобода и безопасность на будущие годы требуют современного и сильного трансатлантического альянса. Как европейцы, мы готовы внести свой вклад", - подчеркнули главы МИД Германии, Франции и Польши.

Помощь Украине - последние новости

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал союзников по НАТО увеличить оборонные расходы на поддержку Украины. В частности, он планирует обратиться к партнерам с призывом поддержать инициативу страны по закупке ракет и боеприпасов для ВСУ.

Как сказал Кэмерон, "члены Альянса должны активизироваться и тратить больше на оборону перед лицом продолжающейся российской агрессии и более опасного мира".

Также УНИАН сообщал, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Кремль постоянно наращивает мощь. По его словам, союзники по НАТО должны прилагать больше усилий для поддержки Украины.

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