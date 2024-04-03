Также министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон планирует обратиться к партнерам поддержать инициативу страны по закупке ракет и боеприпасов для ВСУ.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал союзников по НАТО увеличить оборонные расходы и производство в поддержку Украины из-за полномасштабной войны, которую начала РФ. Об этом пишет Reuters.

"Члены Альянса должны активизироваться и тратить больше на оборону перед лицом продолжающейся российской агрессии и более опасного мира", - подчеркнул Кэмерон во время своей речи по случаю 75-й годовщины истории НАТО с момента его основания 4 апреля 1949 года.

Министр также планирует обратиться к союзникам с просьбой поддержать инициативу по закупке стандартных ракет и снарядов НАТО для ВСУ, главой которой является Великобритания. В издании добавляют, что страна потратила миллиарды долларов на поддержку нашего государства с 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение.

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"Сейчас, когда Украина ближе к НАТО, чем когда-либо, мы должны продолжать оказывать критически важную поддержку, необходимую Украине для победы в войне", - подчеркнул политик.

В Reuters отметили, что во время выступления на заседании министров иностранных дел НАТО Кэмерон поздравит министра иностранных дел Швеции Тобиаса Билльстрема со вступлением страны в альянс.

Авторы материала отмечают, что Швеция официально вступила в НАТО в марте, через два года после вторжения РФ в Украину, ведь в стране переосмыслили свою политику нацбезопасности и пришли к выводу, что поддержка альянса является лучшей гарантией безопасности для скандинавской нации.

Кроме того, Кэмерон отметил преданность НАТО интеграции Украины в альянс и подтвердил согласие всех союзников относительно будущего членства страны в НАТО.

Военная помощь для Украины: последние новости

Ранее СМИ сообщали, что НАТО может взять на себя некоторые обязанности США для военной помощи Украине. Такой вопрос возник после опасений относительно последствий для военной альянса в случае того, если Дональд Трамп одержит победу на выборах президента в США.

Также стало известно, что Германия передала Украине большой пакет помощи, в который вошли беспилотники, снаряды и другое вооружение. Кроме того, в перечень оружия вошли 9 саперных плугов, спутниковая система наблюдения, 328 инфракрасных камер, 3 автомобиля охраны границы, 3000 маскировочных сеток, 2 000 пончо и 2 аварийных электрогенератора.

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