Вряд ли Путин ответит простым согласием без дополнительных условий.

Российский лидер Владимир Путин, похоже, принял решение по поводу 30-дневного перемирия и может дать ответ уже сегодня.

Как пишут росСМИ, после встречи Владимира Путина с Александром Лукашенко в Москве состоится их совместная пресс-конференция. Как заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, там Путин может высказаться об Украине. По его словам, "все будет зависеть от вопросов журналистов".

Как отмечает BILD, состоялся ли уже обмен обмен мнениями между Вашингтоном и Москвой, пока неизвестно. Однако, похоже, решение о реакции на предложение США и Украины уже принято.

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При этом редакторы издания отмечают, что вряд ли это будет простой ответ "да".

Об этом свидетельствует вчерашнее появление Путина в Курской области, где он призвал отвоевать этот район полностью. Кроме того, Bloomberg, Reuters и другие издания сообщили со ссылкой на свои источники, что Россия может предъявить ряд условий для прекращения огня.

Также посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил, что Россия рассмотрит предложение Вашингтона о прекращении огня, однако полное прекращение военных действий последует только после достижения мирного соглашения.

Временное прекращение огня - что известно

По итогам встречи в Саудовской Аравии Украина согласилась на предложение США о немедленном временном прекращении огня продолжительностью 30 дней. Однако сначала на прекращение огня должна согласиться Россия.

При єтом Bloomberg писал, что Россия, скорее всего, согласится на 30-дневное перемирие с Украиной, но перед тем попытается добиться наиболее выгодных для себя условий прекращения огня. В частности, Кремль будет требовать прекращения поставок оружия в Украину.

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