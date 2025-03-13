По данным сервиса Flightradar, самолет представителей США уже пересек границу с Россией.

Представители США летят в РФ, чтобы встретиться с российскими дипломатами. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков в комментарии росСМИ.

По его словам, соответствующие контакты запланированы. Он добавил, что сейчас идет процесс доведения информации по итогам переговоров между США и Украиной в Джидде (Саудовская Аравия) до российской стороны.

В то же время Песков не прокомментировал публикации о том, что Россия якобы передала США свой перечень требований по Украине. Он отметил, что мирные переговоры еще не начались.

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Пресс-секретарь также подтвердил, что советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолц накануне провел телефонный разговор с помощником президента РФ Юрием Ушаковым.

В Кремле добавили, что российский диктатор уже сегодня, 13 марта, может провести международный телефонный разговор.

В свою очередь по данным сервиса Flightradar, самолет Gulfstream G650ER спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа пересек границу с Россией. По информации росСМИ, самолет летел из Катара на север.

Переговоры США и России - что известно

Как писал УНИАН, Россия изложила США требования для переговоров по Украине. В Reuters отметили, что эти условия Кремля похожи на требования, которые он ранее выдвигал Украине, США и НАТО.

В то же время CNN писало, что Путин либо согласится на перемирие в Украине, либо навлечет на себя гнев Трампа. В издании подчеркнули, что решение о прекращении огня может потребовать от России неудобных компромиссов, если она серьезно настроена на мир.

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