Координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби подтвердил позицию США о том, что американских военных в Украине не будет.

США не имеют ничего против предложений других стран-членов НАТО направить своих военных в Украину. Каждое государство должно принимать решение об этом самостоятельно.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает Голос Америки. На вопрос журналиста, будет ли администрация Джо Байдена просить другие страны прекратить призывать к отправке своих войск в Украину, Кирби ответил отрицательно.

Он также отметил, что США не будут возражать против решения других стран отправить своих военных в Украину, подчеркнув, что это "суверенное решение каждого государства".

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"Я не могу отвечать за решения других суверенных стран. Я могу отвечать за решение нашей суверенной страны и ее главнокомандующего, который ясно дал понять, что американских войск на территории Украины не будет", - подчеркнул Кирби.

Возможная отправка иностранных военных в Украину

Некоторое время назад французский президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в будущем военные западных стран могут быть отправлены в Украину. При этом он отметил, что консенсуса по этому вопросу пока нет.

Эту идею поддержал советник президента Украины Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что такие разговоры свидетельствуют "об абсолютном осознании рисков, которые представляет для Европы милитаристская, агрессивная Россия".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс пока не планирует направлять войска в Украину.

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