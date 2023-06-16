В Пентагоне считают, что это удастся сделать на июльском саммите Альянса в Вильнюсе.

Министры обороны стран-членов НАТО не смогли прийти к консенсусу по поводу нового плана реагирования на возможное нападение РФ.

Как сообщил Reuters,в дипломатических кругах обвинили Турцию в срыве такого соглашения. При этом, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что министры рассмотрели план реагирования на возможную агрессию со стороны РФ и приближаются к его согласованию.

Подобный план Альянс не принимал со времен окончания холодной войны, но вторжение РФ в УКраину изменило это положение дел.

Источник сообщил агентству, что Турция заблокировала решение из-за географических формулировок, в том числе в отношении Кипра. По словам источников, возможно, что план примут до июльского саммита НАТО.

Как отмечает издание, речь идет о тысячах страниц секретных военных планов, в которых описано, как НАТО отреагирует на нападение РФ, хотя длительное время в Альянсе считали, что постсоветская Россия не представляет серьезной угрозы.

"Хотя планы не были официально одобрены, мы ожидаем, что они будут приняты на саммите в июле", - сказал изданию представитель Пентагона.

Июльский саммит НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что саммит в июле подтвердит, что будущее Украины с Альянсом. Он напомнил, что только Украина и все члены НАТО должны принимать решение по вопросу членства, а не Кремль.

При этом 1 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к членству, но ожидает от Альянса консенсуса.

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