Американский президент считает, что нынешнему поколению придется спасать мир от тирании, как это было 80 лет назад.

Запад "не уйдет" от Украины на фоне полномасштабного российского вторжения. Об этом заявил президент США Джо Байден на церемонии памяти 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии.

"Мы не уйдем, потому что если мы это сделаем, Украина будет покорена, и на том это не закончится. Соседи Украины будут под угрозой, под угрозой будет вся Европа", - сказал Байден на церемонии, где присутствовали другие мировые лидеры.

Американский президент отметил, что Адольф Гитлер в свое время считал, что демократии слабы, и что будущее - за диктатурами. Однако солдаты Антигитлеровской коалиции, в частности на пляжах Нормандии, доказали, что свобода и демократия стоят того, чтобы бороться за них даже ценой собственной жизни, сказал Байден.

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Он отметил, что "темные силы", с которыми 80 лет назад боролись союзники, никуда не исчезли, и примером этого является российское вторжение в Украину.

"Украинцы воюют с невероятной храбростью, несут тяжелые потери, но никогда не теряют духа. Они нанесли России чрезвычайные потери. США, НАТО и коалиция из более чем 50 стран будут крепко стоять на стороне Украины", - сказал Байден.

Он подчеркнул, что позволить России захватить Украину будет означать, что Запад забыл своих героев Нормандии.

"Союзники в День высадки выполнили свой долг. Теперь вопрос в нас, и это наше время испытаний - выполним ли мы свое. Мы живем во времена, когда демократия под большой угрозой во всем мире. Мы должны себя спросить, будем ли мы противостоять тирании, злу, сокрушительной жестокости, будем ли мы отстаивать свободу и демократию. Мой ответ "Да" и это может быть только "Да", - сказал Байден.

Западная помощь Украине: последние новости

Как писал УНИАН, НАТО планирует расширить сотрудничество с Украиной в области оборонных технологий и обмениваться разведданными о возможностях России в радиоэлектронной борьбе.

Также мы рассказывали, что Франция откроет в Украине агентство развития с общим бюджетом 450 млн евро и создаст отдельный фонд в 200 млн евро, предназначенный для поддержки важных инфраструктурных проектов.

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