Анонсировано создание фонда поддержки инфраструктурных проектов в Украине.

Франция откроет в Украине агентство развития с общим бюджетом 450 млн евро и создаст отдельный фонд в 200 млн евро, предназначенный для поддержки важных инфраструктурных проектов. Об этом сообщило издание Le Monde со ссылкой на Елисейский дворец.

По данным издания, президент Владимир Зеленский и французский лидер Эммануэль Макрон подпишут в пятницу, 7 июня, два соглашения на общую сумму 650 млн евро в виде займов и пожертвований Украине для поддержки местных органов власти и критической инфраструктуры, в частности энергетической.

Первым соглашением предусмотрено, что Французское агентство развития (AFD) предоставит "прогнозируемые средства в размере 400 млн евро в виде кредитов и 50 млн евро в виде грантов до 2027 года с целью расширения своей деятельности в Украине". Средства пойдут на поддержку в частности, в энергетическом и транспортном секторах.

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Второе соглашение на 200 миллионов евро, как пишет издание, будет касаться создания двустороннего фонда, который будет поддерживать проекты с участием компаний с французской долей капитала в сферах энергетики, транспорта, водоснабжения и санитарии, здравоохранения и сельского хозяйства.

Зеленский во Франции - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, Зеленский и первая леди Елена Зеленская сегодня прибыли во Францию с целью участия в важных мероприятиях, в том числе в официальной церемонии на 80-летие высадки союзнических войск в Нормандии во время Второй мировой войны.

"Нормандия. Впереди - важные мероприятия и встречи для укрепления нашего государства и усиления единства всех, кто уважает человеческие ценности и жизни", - сообщил президент.

Также глава государства добавил, что во Франции состоится особое событие, принять участие в котором для Украины очень почетно: празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии.

Макрон во время празднования 80-й годовщины высадки союзнических войск в Нормандии может объявить об отправке военных инструкторов в Украину.

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