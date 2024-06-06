Российские захватчики сконцентрировали на временно оккупированных территориях и вдоль границ Украины более 500 тысяч личного состава. Об этом заявил соучредитель и аналитик DeepState Роман Погорелый в эфире Еспресо.
"Если говорить в целом, то враг сконцентрировал большое количество своих сил на всей оккупированной территории и вдоль границ, эта цифра составляет более 500 тыс. человек. Это достаточно большая группировка", - заявил он.
По словам аналитика, в начале полномасштабного вторжения эта цифра составляла около 170 тыс. человек.
"Если говорить о концентрации противника вдоль северных границ, то это тоже не секрет, она есть и была все это время. И в районе Харьковщины видим в определенной степени реализацию концентрации сил захватчиков", - прокомментировал соучредитель и аналитик DeepState.
В районе Сумской области, как отметил Погорелый, российские войска ездят, перемещаются, концентрируются, однако дальше информационного давления это не заходит.
Он подчеркнул, будет ли какая-то реализация сил врага на этом направлении, покажет только время.
"Конечно, это все в первую очередь является информационным моментом, чтобы держать определенные подразделения вдоль границы, чтобы быть постоянно в напряжении, дестабилизировать обстановку. Но мы должны быть готовы к любому развитию событий, готовиться, выстраивать оборону, эвакуировать население, реагировать на перемещение противника и наносить поражение при любой угрозе, в первую очередь этим занимаются Силы обороны, которые находятся на позициях, и общество, которое помогает нашим бойцам", - резюмировал аналитик DeepState.
Ситуация на фронте
Как сообщал УНИАН, утром 10 мая российские оккупанты предприняли попытку прорыва линии обороны украинской армии в Харьковской области. На Волчанском направлении враг осуществлял авиаудары с применением управляемых авиационных бомб. Для усиления обороны на этом участке фронта направлены резервные подразделения.
Вооруженные Силы Украины продолжают сдерживать атаки врага. По данным Генштаба, сегодня на нескольких направлениях фронта, в частности на Покровском, фиксируется напряженная ситуация. Там враг пытается продвинуться в районах Новоалександровки, Калинового, Евгеновки, Сокола, Новоселовки Первой и Яснобродовки. Четыре атаки отбиты без успеха для противника, шесть боестолкновений еще продолжаются. Силы обороны принимают меры по стабилизации обстановки. На Харьковском направлении сегодня активных штурмовых действий врага не происходило.