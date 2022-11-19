Ллойд Остин отметил, что НАТО не стремится к конфронтации с Россией, но продолжит помогать Украине.

Итоги войны в Украине станут определяющими для безопасности всего мира. В США заверили, что окажут поддержку Киеву в дальнейшем.

"Итоги войны в Украине помогут определить курс глобальной безопасности в этом столетии", - заявил министр обороны США Ллойд Остин.

При этом он напомнил, что Североатлантический альянс - оборонный союз, который не стремится к конфронтации с Российской Федерации

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"Но мы не будем вовлечены в войну. Мы будем поддерживать Украину", - подчеркнул глава американского оборонного ведомства.

В то же время руководитель Пентагона указал, что США будут защищать каждый дюйм территории НАТО и укреплять оборону Альянса.

Инцидент падением ракет в Польше - что известно

15 октября в польском населенном пункте рядом с границйе Украины упали две ракеты. Позже стало известно, что погибли два человека. Трагедия произошла во время массированной ракетной атаки по городам Украины.

После инцидента польские дипломаты заявили, что упали ракеты российского производства. Позже президент Польши Анджей Дуда указал, что нет доказательств того, кому принадлежит ракета.

В то же время в НАТО считают, что на территории Польши могла упасть украинская ракета от системы ПВО. Правда, ответственность за инцидент возложили на Москву.

18 ноября стало известно, что ГК "Укроборонпром" будет производить и разрабатывать тяжелое вооружение и военную технику совместно с шестью странами-членами НАТО.

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