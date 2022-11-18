В конце месяца ожидается встреча российской и американской делегаций в Каире.

Официальные лица РФ заговорили о встрече с представителями США на высоком уровне.

Как сообщают российские СМИ, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков не исключил новых контактов с США на более высоком уровне после ожидаемой встречи в Каире.

"Если американцы проявят интерес и готовность, мы не откажемся", – заявил заместитель министра, говоря о перспективе обсуждения вопросов, касающихся ядерного оружия ("стратегической стабильности").

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Ожидается, что официальные лица России и США проведут встречу в столице Египта с 29 ноября по 6 декабря. Цель встречи – обсуждение нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Накануне Рябков исключал возможность того, что предметом диалога между странами может стать Украина.

"Нет, с ними просто не о чем говорить по Украине. Диалога, тем более переговоров, просто не может быть, учитывая радикально противоположные позиции", – заявлял замминистра.

Переговоры по контролю над ядерным оружием между США и Россией

Накануне стало известно, что Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация готовятся возобновить переговоры по проведению инспекций объектов размещения ядерного оружия в рамках нового Договора о стратегических наступательных вооружениях

В последний раз двусторонняя консультативная комиссия собиралась в Женеве в октябре 2021 года. После начала полномасштабной войны России против Украины США приостановили ее работу.

Россия не хочет проводить заседание комиссии в Женеве из-за того, что Швейцария присоединилась к санкциям против РФ в связи с полномасштабным вторжением в Украину.

СМИ сообщали, что Россия называет возможным местом проведения встречи Каир.

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