Глава государства ожидает, чтобы Германия выполнила все, о чем было договорено с канцлером.

Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем заявляет, что немецкая позиция меняется в пользу Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал во время видеообращения, размещенном в социальной сети Facebook.

"Говорил сегодня с канцлером Германии Олафом Шольцом. О том, как привлечь к ответственности всех виновных в военных преступлениях. Как усилить санкции против России и как заставить Россию искать мир", - сообщил президент.

"Рад отметить, что в последнее время немецкая позиция меняется в пользу Украины. Считаю это абсолютно логичным. Поскольку именно этот курс поддерживается большинством немецкого народа. И я ему благодарен. Но ожидаю, что все, о чем мы договорились, будет реализовано. И это очень важно", - заявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц публично обратился к президенту России Владимира Путина.

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