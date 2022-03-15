Встреча членов Альянса запланирована на 24 марта

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг созывает внеочередной саммит на 24 марта. Главной темы встречи станет вторжение Российской Федерации в Украину.

Об этом сообщил Столтенберг в Twitter.

"Я созвал внеочередной Саммит 24 марта в штаб-квартире НATO", - говорится в сообщении.

По его словам, члены Альянса обсудят вторжение РФ в Украину, поддержку Киева и дальнейшее усиление сдерживания и обороны НАТО.

"В это критическое время Северная Америка и Европа должны продолжать стоять вместе", - подытожил Столтенберг.

Ранее генсек НАТО заявил, что министр обороны Украины Алексей Резников 16 марта примет участие в заседании министров обороны стран-членов Организации Североатлантического договора.

"Завтра к нам присоединится украинский министр обороны Алексей Резников и наши другие партнеры Грузия, Финляндия, Швеция и Европейский Союз", - сообщил Столтенберг.

Генеральный секретарь Альянса отметил, что весь мир осудил бессмысленную войну России против Украины, а страны-члены НАТО, Европейский Союз и другие страны применили беспрецедентные санкции против России.

Война против Украины

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

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