Правительство Италии готово восстановить драматический театр в Мариуполе, который разбомбили российские оккупанты. Кабинет министров страны уже поддержал данную инициативу.
Об этом сообщил министр культуры Италии Дарио Франческини в Twitter.
"Кабинет министров одобрил мое предложение предложить Украине ресурсы и средства для его восстановления в кратчайшие сроки. Театры всех стран принадлежат всему человечеству", - говорится в сообщении.
Как ранее сообщал УНИАН, российские войска РФ 16 марта сбросили сверхмощную бомбу на Мариупольский драматический театр, где прятались женщины с детьми и пенсионеры.
По словам омбудсмена Людмилы Денисовой, театр разрушен, но взрыв бомбы выдержало бомбоубежище, где находились люди.
По данным горсовета, ежедневно россияне сбрасывают в среднем 50-100 авиабомб. Более 350 тысяч мариупольцев продолжают прятаться в бомбоубежищах.