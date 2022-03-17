Министр культуры Италии уже заявил, что правительство страны поддержал его инициативу.

Правительство Италии готово восстановить драматический театр в Мариуполе, который разбомбили российские оккупанты. Кабинет министров страны уже поддержал данную инициативу.

Об этом сообщил министр культуры Италии Дарио Франческини в Twitter.

"Кабинет министров одобрил мое предложение предложить Украине ресурсы и средства для его восстановления в кратчайшие сроки. Театры всех стран принадлежат всему человечеству", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, российские войска РФ 16 марта сбросили сверхмощную бомбу на Мариупольский драматический театр, где прятались женщины с детьми и пенсионеры.

По словам омбудсмена Людмилы Денисовой, театр разрушен, но взрыв бомбы выдержало бомбоубежище, где находились люди.

По данным горсовета, ежедневно россияне сбрасывают в среднем 50-100 авиабомб. Более 350 тысяч мариупольцев продолжают прятаться в бомбоубежищах.

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