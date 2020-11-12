Брюссель даже не задумывается о последствиях перемирия в Нагорном Карабахе, и это большая ошибка.

В субботу, за три дня до того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян на странице в Facebook объявил об унизительной капитуляции, дороги из Степанакерта были заблокированы тысячами автомобилей. С приближением войск Азербайджана мирные армяне бежали из столицы Нагорного Карабаха.

Эта картинка вернула воспоминания о войне в Грузии в августе 2008 года. Об этом на страницах Politico пишет журналист Бен Джуда.

"Когда российские войска оккупировали грузинский город Гори, я опросил десятки беженцев, которые покинули свои дома и бежали в Тбилиси. Многие из них напоминали о других так называемых "замороженных конфликтах" на пространстве бывшего СССР и предупреждали меня, что они - не последние", - пишет он.

Читайте такжеNational Interest: Война в Нагорном Карабахе еще не кончиласьЖурналист вспоминает, что серьезно отнесся к грузинским словам и решил поехать в Нагорный Карабах, который международное сообщество считала территорией Азербайджана. Но до недавнего времени его контролировали армяне. Джуда хотел проверить, не начнется ли война еще и там. Но он приехал раньше на 12 лет. Впрочем, стычки все же там происходили.

"Где-то посреди дороги к Степанакерту карабахский полицейский похлопал меня по плечу и сказал: "Смотри, какая красивая наша страна. Это бастион Армении". Теперь эти стены рухнули", - вспоминает журналист.

За последние несколько недель армия Азербайджана смогла захватить значительную часть спорной территории и подойти достаточно близко к Степанакерту, чтобы заставить премьер-министра Армении Никола Пашиняна подписать соглашение о перемирии с большими уступками в пользу Баку. Эту сделку продвигала Москва.

"Статус-кво больше нет. Прежние линии контакта больше не существуют", - сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в интервью для Politico. Он не блефовал.

Новое перемирие фактически переписало границы в регионе. Остатки армянского анклава, который теперь стал значительно меньше и не включает ряда городов и сел, сохранились. Но теперь их будут контролировать российские "миротворцы". Анклав будет соединен с Арменией тонким коридором под защитой российских сил.

Читайте такжеBloomberg: Мирное соглашение для Нагорного Карабаха стало победой для ТурцииАрмения попыталась выставить события в Нагорном Карабахе как часть более широкой агрессии Турции, которая происходит также в Восточном Средиземноморье, Ливии, Сирии, а также выражается в напряжении отношений с Францией.

"Сегодня это происходит на Южном Кавказе. Сегодня это происходит против армян. А завтра кто будет следующим? Действительно ли все защищены от такого?"- сказал министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

Армянский дипломат предостерег, что победа Азербайджана обозначила фактическое согласие Европы с военной агрессией как способом разрешения территориальных споров. Европейцы могут поспорить с этим. Но неназванный европейский дипломат сказал автору, что победа Азербайджана все же стала причиной появления страха, что теперь президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган будет еще более уверенно использовать армию для построения собственной сферы влияния.

В Азербайджане Эрдогана считают чуть ли не национальным героем. А Турция смогла расширить свое влияние на Кавказе очень малой ценой.

"Турция играет стабилизирующую роль в регионе и, очевидно, будет играть более важную роль в будущих событиях в регионе", - сказал Байрамов.

В Армении чиновники указывают на то, что война в Нагорном Карабахе стала нарушением архитектуры безопасности в Европе.

"То, что происходит в Армении, в Нагорном Карабахе, сама ситуация на Южном Кавказе - это угроза, которая выходит далеко за пределы нашего региона и бросает вызов всей архитектуре безопасности в Европе", - сказал Мнацаканян.

Читайте также"У Путина бледный вид": российский политолог оценил положение РФ в ситуации с КарабахомНо за исключением частичного привлечения Франции, которая принимала участие в "Минской группе", Евросоюз не обращал на войну внимание. О Нагорном Карабахе, всех геополитических интригах вокруг него и последствиях этого конфликта никто почти не упоминает в Брюсселе, Берлине, Варшаве или Лондоне. Почему у Европы нет плана для недопущения войны в ее части мира? Почему она не играет роль в поисках решений для конфликтов? Никто о таком просто не говорит.

"Это большой отступ от амбиций Европы стать региональным игроком", - сказал директор Wider Europe Program Нику Попеску.

ЕС стоит перед искушением отбросить начерчение новых границ на Юге Кавказа как нечто неважное. Но карта Европы снова была изменена грубой силой за считанные недели. И как и в случае предыдущих таких изменений, последствия будут ощутимы еще много лет.

Мирное соглашение по Нагорному Карабаху: что известно

10 ноября ночью премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписал с Азербайджаном и Россией соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

В Нагорном Карабахе после завершения боевых действий будет развернута совместная миротворческая миссия России и Турции.

Жители Еревана, протестовавшие против решения о прекращении войны в Нагорном Карабахе, прорвали оцепление и ворвались в здание правительства Армении.

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Перевод: Лесь Дымань