Соглашение о перемирии, составленное на скорую руку, содержит пункты, которые могут стать оправданием для новой войны и разделения Армении.

Пушки молчат. Российские так называемые "миротворцы" разделяют силы Азербайджана и Армении, а также охраняют армянские монастыри, чтобы азербайджанские солдаты и сирийские наемники не разрушили их.

Совместный турецко-российский мониторинговый центр скоро начнет работу на подконтрольной Баку части Нагорного Карабаха. А тем временем, дипломаты США и Франции ищут способ возродить Минский процесс, который был отброшен на маргинесы, когда Азербайджан при поддержке Турции пошел в наступление в Нагорном Карабахе.

"Может показаться, что война закончилась. Но западные дипломаты должны быть внимательны. Условия относительно Лачинского коридора, который соединяет Армениею с подконтрольной ей частью Нагорного Карабаха через территорию Азербайджана, до сих пор не полностью не установлены. И этот путь остается опасным для гражданских, которые становятся мишенями для снайперов и похитителей, несмотря на присутствие российских войск", - пишет на страницах National Interest эксперт American Enterprise Institute Майкл Рубин.

Читайте такжеNew York Times: Кремль впервые не использовал шанс развязать войну, как в УкраинеНо Лачинский коридор - не главная проблема. Соглашение о перемирии за 10 ноября было грубым документом, написанным на скорую руку. Оно содержит пункт, который может посеять зерно для новой войны. В нем сказано: "Республика Армения должна гарантировать безопасное транспортное соединение между западными регионами Республики Азербайджан и Нахичеванской Автономной Республикой с целью беспрепятственного движения граждан, транспорта и грузов в обоих направлениях".

И тут возникает две проблемы. Первая - речь идет о буквальном соединении двух частей Азербайджана, разделенных Арменией. Потребуется более одной автомобильной или железной дороги, а следовательно еще большее разделение армянской территории. Это может похоронить любые дипломатические надежды, что после перемирия быстро наступит и прочный мир. Но это не единственный фактор, который может привести к началу новых боевых действий.

Есть еще вторая проблема - движение турецких грузовиков через этот новый маршрут с целью консолидировать влияние Анкары в Азербайджане и расширить турецкие экономические и культурные связи с Центральной Азией. Если этот трафик будет течь нормально, тогда не будет и проблем. Но если, например, снайпер убьет турецкого водителя, президент Раджеп Тайип Эрдоган обвинят в этом Армению. Он может начать требовать создание буферной зоны, чтобы гарантировать безопасность на маршруте.

Читайте такжеNational Interest: Азербайджан совершил ошибку, когда впустил войска России на свою территориюТакой сценарий - не преувеличение. Тактики в духе "пожара в Рейхстаге" или "ложного террориста" слишком часто используют деятели в Турции, чтобы разжечь кризис, которую затем можно было бы использовать в свою пользу. Эрдоган в прошлом успешно использовал требования создания "антитеррористической" буферной зоны, чтобы захватить новые территории. И это может побудить его сделать так еще раз. Турецкие войска до сих пор контролируют регионы на Северо-востоке Сирии, где людям раздают турецкие паспорта, работают турецкие школы и открывают турецкие почтовые отделения.

Ни одно правительство Армении включительно с тем, которое возглавляет Никол Пашинян, не сможет согласиться на турецкие ультиматумы о буферной зоне. Ведь это будет означать отказаться от контроля над внушительным куском армянской территории. Создание любой буферной зоны - это фактически разделение Армении. Но армянская армия не способна дать отпор Турции. Ей не хватит ни человеческой силы, ни вооружения. Единственный джокер в этом сценарии - это Россия. Но события последнего месяца показали, что уверенность Эрдогана "бьет карту" российского сдерживания.

Читайте также"Передали" Азербайджану: армянские военные взорвали воинскую часть в Карабахе (видео)Проще говоря, США слишком часто играют в шашки, пока другие мировые игроки ведут партию в шахматы. Настало время для Вашингтона, Парижа и всего международного сообщества продумывать несколько шагов вперед и не допустить новую войну на Кавказе.

Соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе: что известно

10 ноября ночью премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписал с Азербайджаном и Россией соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

В Нагорном Карабахе после завершения боевых действий будет развернута совместная миротворческая миссия России и Турции.

Жители Еревана, протестовавшие против решения о прекращении войны в Нагорном Карабахе, прорвали оцепление и ворвались в здание правительства Армении.

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Перевод: Лесь Дымань