Рамки миссии, численность персонала и сроки действия будут определяться Администрацией президента Турции.

Парламент Турции рассмотрит проект указа президента Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке военных в Азербайджан. В нем также содержатся условия работы совместного центра России и Турции по прекращению огня в Нагорном Карабахе.

Читайте такжеВ РФ заявили, что в Нагорном Карабахе не будет турецких миротворцев«Место совместного центра будет определено Азербайджаном. В центре будут действовать военнослужащие, а при необходимости гражданские специалисты. Работа центра будет направлена на обеспечение мира и стабильности на Южном Кавказе в свете шагов по обеспечению территориальной целостности Азербайджана, что отражено и в соответствующих резолюциях СБ ООН и ОБСЕ. Отправка военных в Азербайджан также соответствует национальным интересам Турции»,— цитирует документ агентство Anadolu.

Рамки миссии, численность персонала и сроки действия будут определяться Администрацией президента Турции.

В соответствие со статьей 92-й Конституции Турции, срок действия мандата определен одним годом.

Конфликт в Нагорном Карабахе

9 ноября было подписано трехстороннее соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе (между Россией, Азербайджаном и Арменией). Оно предполагает передачу Азербайджану значительной части территорий Нагорного Карабаха и нескольких прилегающих к нему районов. Россия ввела в зону конфликта своих миротворцев.

Меморандум о создании российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня был подписан 11 ноября по итогам переговоров министров обороны России и Турции Сергея Шойгу и Хулуси Акара.

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Автор: УНИАН