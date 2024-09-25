Пока продолжается военное варварство Путина, на карту поставлен авторитет США. Война России против Украины может оказаться прологом к кровавым последствиям в Европе. Такое мнение высказал американский писатель и политический обозреватель Джордж Уилл в своей колонке на The Washington Post.
"О будущем Украины, как и обо всем важном, вице-президент Камала Харрис в значительной степени неинформативна и, возможно, не информирована. Хуже того, пара Трамп-Вэнс - причина, по которой сторонники президента России Владимира Путина - такие как авторитарный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - с нетерпением ждут 5 ноября, дня выборов в США. А затем зимы, - отметил автор. - Зима спасла Россию от агрессии Наполеона, а 129 лет спустя - от агрессии Гитлера. Восемьдесят три года спустя Путин ожидает, что зима поможет его агрессии добиться успеха".
По мнению Уилла, президентская кампания США включает в себя наименьшее обсуждение национальной безопасности с 1990-х годов, возможно, даже с 1936 года, "несмотря на то, что разнообразие и совокупность угроз являются худшими с 1945 года".
"Сегодня авторитет США, монета, которая покупает сдерживание, зависит от успеха Украины. "Жертвы" США просто материальны и незначительны как часть валового внутреннего продукта… Если "жертвы" США считаются слишком мучительными, чтобы быть оправданными целью предотвращения уничтожения географически крупнейшей страны в Европе, мы заслужим от России и ее друзей (Китая, Ирана, Северной Кореи) то, что делает врагов вдвойне опасными: презрение", - уверен обозреватель.
Как добавил Уилл, если Путин преуспеет, историки поколений вперед могут назвать войну России против Украины "великой репетицией", кровавым прологом к пропитанному кровью последствию.
Угроза заморозки войны - заявление Зеленского
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если кто-то хочет получить Нобелевскую премию за заморозку войны вместо реального мира для Украины, то Путин в ответ вызовет больше страданий и катастроф.
"Когда кто-то предлагает альтернативные, половинчатые планы по урегулированию - так называемые "наборы принципов", они не только игнорируют интересы и страдания украинцев... они не только игнорируют реальность, но также дают Путину политическое пространство для продолжения войны и давления на мир", - сказал он на общих дебатах Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 25 сентября.