Если Путин преуспеет, историки поколений вперед могут назвать войну России против Украины "великой репетицией", отметил Джордж Уилл.

Пока продолжается военное варварство Путина, на карту поставлен авторитет США. Война России против Украины может оказаться прологом к кровавым последствиям в Европе. Такое мнение высказал американский писатель и политический обозреватель Джордж Уилл в своей колонке на The Washington Post.

"О будущем Украины, как и обо всем важном, вице-президент Камала Харрис в значительной степени неинформативна и, возможно, не информирована. Хуже того, пара Трамп-Вэнс - причина, по которой сторонники президента России Владимира Путина - такие как авторитарный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - с нетерпением ждут 5 ноября, дня выборов в США. А затем зимы, - отметил автор. - Зима спасла Россию от агрессии Наполеона, а 129 лет спустя - от агрессии Гитлера. Восемьдесят три года спустя Путин ожидает, что зима поможет его агрессии добиться успеха".

По мнению Уилла, президентская кампания США включает в себя наименьшее обсуждение национальной безопасности с 1990-х годов, возможно, даже с 1936 года, "несмотря на то, что разнообразие и совокупность угроз являются худшими с 1945 года".

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"Сегодня авторитет США, монета, которая покупает сдерживание, зависит от успеха Украины. "Жертвы" США просто материальны и незначительны как часть валового внутреннего продукта… Если "жертвы" США считаются слишком мучительными, чтобы быть оправданными целью предотвращения уничтожения географически крупнейшей страны в Европе, мы заслужим от России и ее друзей (Китая, Ирана, Северной Кореи) то, что делает врагов вдвойне опасными: презрение", - уверен обозреватель.

Как добавил Уилл, если Путин преуспеет, историки поколений вперед могут назвать войну России против Украины "великой репетицией", кровавым прологом к пропитанному кровью последствию.

Угроза заморозки войны - заявление Зеленского

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если кто-то хочет получить Нобелевскую премию за заморозку войны вместо реального мира для Украины, то Путин в ответ вызовет больше страданий и катастроф.

"Когда кто-то предлагает альтернативные, половинчатые планы по урегулированию - так называемые "наборы принципов", они не только игнорируют интересы и страдания украинцев... они не только игнорируют реальность, но также дают Путину политическое пространство для продолжения войны и давления на мир", - сказал он на общих дебатах Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 25 сентября.

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