Президент Украины перечислил первоочередные необходимые шаги, которые надо выполнить в соответствии с Формулой мира Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что если кто-то хочет получить Нобелевскую премию для собственной биографии за установление замороженного перемирия вместо реального мира для Украины, то российский лидер Владимир Путин в ответ вызовет больше страданий и катастроф. Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время выступления на общих дебатах Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Когда кто-то предлагает альтернативные, половинчатые планы по урегулированию - так называемые "наборы принципов", они не только игнорируют интересы и страдания украинцев, которые больше всего страдают от войны, они не только игнорируют реальность, но также дают Путину политическое пространство для продолжения войны и давления на мир, чтобы взять под контроль больше государств", - отметил президент.

По его мнению, любые параллельные или альтернативные попытки по поиску мира, на самом деле являются усилиями по достижению затишья вместо прекращения войны, поскольку глобальная инициатива - Формула мира - уже существует два года. Зеленский подчеркнул:

Видео дня

"И возможно кто-то хочет Нобелевскую премию в свою политическую биографию за замороженное перемирие вместо настоящего мира, но единственные награды, которые Путин даст вам в ответ - это больше страданий и катастроф".

В этой связи, президент Украины перечислил первоочередные необходимые шаги, которые надо выполнить в соответствии с Формулой мира Украины.

"Мы должны восстановить ядерную безопасность. Энергетика должна больше не использоваться как оружие. Мы должны обеспечить безопасность продовольствия. Мы должны вернуть домой всех наших захваченных солдат и гражданских, которых принудительно депортировали в Россию. Мы должны соблюдать Устав ООН и гарантировать наше право - право Украины - на территориальную целостность и суверенитет, как это делается для любого другого государства. Нам нужно вывести российских оккупантов, что приведет к прекращению боевых действий в Украине", - констатировал Зеленский.

Также президент отметил, что надо исключить экоцид и остановить уничтожение природы, что спровоцировано войной.

"И мы не должны позволить вторую или третью фазу этого российского вторжения. И мы должны четко прояснить, что война закончилась", - сказал Зеленский.

При этом, по словам президента, если кто-то ищет альтернатив этим озвученным пунктам или пытается игнорировать их, это, вероятно, означает, что "они сами хотят сделать то, что делает Путин", и в частности, "то, что они игнорируют, раскрывает желание, которое они скрывают".

Как отметил Зеленский, возникает вопрос, в чем заключается настоящий интерес, когда "китайско-бразильский дуэт пытается превратиться в хор голосов - с кем-то в Европе, с кем-то в Африке, говоря что-то об альтернативе полному и справедливому миру?".

Президент Украины заявил, что колониальные войны и заговоры великих держав за счет меньших государств должны остаться в прошлом.

В связи с этим, как отметил Зеленский, все должны понять, что за счет Украины не смогут усилить свою власть.

Он сказал, что украинцы никогда не смирятся с тем, что вместо нормальной и мирной жизни Украине пытаются навязать жесткое колониальное прошлое.

Зеленский обратился ко всем странам мира за поддержкой с целью установления для Украины настоящего и справедливого мира.

Война в Украине - возможность мирных переговоров

Сегодня издание Politico распространило информацию, Украина нашла идеального посредника, на которого будет делать ставку в мирных переговорах для прекращения войны с Россией. Это - премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Этой весной Китай и Бразилия совместно согласовали "шесть пунктов" о содействии политическому решению так называемого "украинского кризиса". Они предлагают остановить военные действия и признать, что диалог и переговоры - единственно возможный выход.

Вас также могут заинтересовать новости: