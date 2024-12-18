По словам экспертов, в случае войны большинство финских самолетов будут находиться в опасности.

Четырнадцать из 32 стран-членов НАТО используют или заказали американские истребители-невидимки F-35 Lightning. В общем за 10 лет Европа должна иметь около 700 одномоторных боевых самолетов, которые избегают радиолокационного обнаружения, пишет The Telegraph.

В то же время не все ВВС НАТО, которые летают на Lightning, являются одинаковыми. В частности Финляндия может стать важнейшим европейским оператором стелс-истребителей. Это связано с тем, что страна имеет 1200-километровую границу с Россией, что является самым длинным среди всех стран-членов НАТО. Именно через эту границу, на Кольском полуострове и вокруг города Санкт-Петербург, находится много мощных российских ракет, пишет издание.

"Большая часть финской территории находится в пределах досягаемости российских наземных систем противовоздушной обороны и ракетных систем класса "земля-земля", - отметил генерал-майор Юха-Пекка Керенен, командующий ВВС Финляндии, в статье, опубликованной в 2024 году.

Видео дня

Из-за этого финские военно-воздушные силы, а именно 160 боевых самолетов, могут действовать иначе, чем другие военно-воздушные силы НАТО. Во время военного времени большинство финских самолетов будут находиться в опасности, независимо от того, на земле они или в воздухе, ведь российские ракеты могут их поразить почти из любой точки Финляндии.

"Для ведения боевых действий в пределах досягаемости оружия противника и в спорном воздушном пространстве [финские ВВС] разработали исключительную боевую доктрину", - подчеркнул Керенен.

В The Telegraph подчеркнули, чтобы усложнить российское наведение на цель, финская армия регулярно поднимает свои самолеты с гражданских аэродромов и участков шоссе, которые используются как двойные взлетно-самолетные полосы.

"Исключительное мастерство является обязательным. Чтобы иметь хоть какой-то шанс выжить, не говоря уже о том, чтобы дать бой россиянам, финские пилоты должны быть одними из лучших в мире. И не только в воздухе: они также должны быть бдительными на земле", - подчеркнул автор материала.

В то же время главной проблемой Финляндии в этом вопросе являются ее самолеты, ведь на вооружении финских ВВС сейчас находится 61 устаревший самолет F/A-18C/D Hornets, которые были куплены в 1990-х годах.

Такие самолеты не являются малозаметными, поэтому они могут появиться на экранах российских радаров сразу после полета. В то же время с F-35 финские пилоты будут в большей безопасности в воздухе.

"Дизайн F-35 учитывает принципы работы военно-воздушных сил", - добавляет Керенен.

В свою очередь чтобы воспользоваться преимуществами малозаметности F-35, финские ВВС должны смириться с маленькими размерами истребителя. Поэтому в сентябре два истребителя F-35 ВВС США перелетели в Финляндию с авиабазы Лейкенхит в Великобритании и приземлились на автостраде.

"Возможность учиться у наших финских коллег улучшает нашу способность быстро развертывать и применять военно-воздушные силы из нетрадиционных мест и отражает коллективную готовность и маневренность наших сил", - подчеркивал тогда генерал Джеймс Хеккер, командующий ВВС США в Европе.

В The Telegraph подытожили, что ВВС США намерены стать более похожими на финские военно-воздушные силы.

"Не обязательно для того, чтобы помочь в какой-то возможной будущей борьбе против русских, но для того, чтобы сделать истребители ВВС США более выносливыми против китайцев. Ключевые американские базы в Тихом океане находятся в зоне досягаемости китайских ракет, что ставит американских военно-воздушных генералов перед теми же проблемами, с которыми сталкиваются люди генерала Керенена. Многие наблюдатели, включая главу ВМС США, считают, что война в Тихом океане может начаться уже в 2027 году", - подчеркнули в материале.

Истребители F-35 - последние новости

Как писал УНИАН, ранее глава Tesla и SpaceX Илон Маск раскритиковал истребитель F-35, ведь считает его дорогим и недостаточно эффективным, в результате чего начались обсуждения о необходимости таких самолетов. По его словам, вместо дорогих истребителей стоит сосредоточиться на беспилотниках.

"Подобно тому, как на смену мейнфреймам пришли персональные компьютеры и смартфоны, будут ли эти большие пилотируемые платформы так же актуальны сейчас, когда у нас есть другие системы, беспилотные и затратные", - отметил Маск.

В то же время издание Business Insider проанализировало, насколько эффективен истребитель F-35. В частности недавно этому истребителю удалось победить иранскую ПВО, что говорит о его способности бороться с угрозами высшего уровня.

Вас также могут заинтересовать новости: