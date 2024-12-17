Эксперты разделились во мнении насчет эффективности F-35 по сравнению с беспилотниками.

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск получит должность в новосозданном Департаменте эффективности государственного управления США при будущей администрации президента Дональда Трампа. Предприниматель уже обратил внимание на истребитель F-35, считая его слишком дорогим и недостаточно эффективным, что привело к возобновлению дебатов о необходимости таких самолетов, сообщает Financial Times.

В издании отметили, что Маск является сторонником автономных технологий. Последние несколько недель он высмеивал в соцсети самолеты, построенные компанией Lockheed Martin.

Комментарии предпринимателя подлили масла в огонь дискуссии, которая охватила оборонную промышленность США. Более того, Маск считает, что вместо дорогостоящих истребителей стоит сосредоточиться на беспилотниках.

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"Подобно тому, как на смену мейнфреймам пришли персональные компьютеры и смартфоны, будут ли эти большие пилотируемые платформы все так же актуальны сейчас, когда у нас есть другие системы, беспилотные и расходные", - сказал журналистам глава американской компании Auterion, которая разрабатывает программное обеспечение для дронов, Лоренц Майер.

Он подчеркнул, что сейчас рано полностью отказываться от истребителей с экипажем. Тем не менее Майер настаивает на том, что уже сейчас нужно определить их роль в будущем.

В издании напомнили, что в ВВС США ранее в этом месяце объявили, что откладывают принятие решения о том, какая компания будет строить новый истребитель в рамках программы Next Generation Air Dominance. Из этого выходит, что судьбу проекта определит будущая администрация Трампа.

Многие эксперты считают, что F-35 может стать последним пилотируемым истребителем, поделились журналисты. В это же время правительства западных стран рассматривают планы по созданию следующего поколения истребителей.

Одной из таких программ является Global Combat Air Programme между Великобританией, Италией и Японией. Помимо этого возможность создания нового поколения истребителей рассматривают во Франции, Германии и Испании в рамках программы Future Combat Air System. Предполагается, что центральный истребитель будет пилотироваться в окружении беспилотников.

"Основное положение дел таково, что в рамках программ до сих пор в той или иной степени обсуждается вопрос о том, будет ли центральный истребитель пилотируемым или нет. Более поздний запуск программы будет означать больший потенциал прогресса для автономных технологий", - рассказал журналистам старший научный сотрудник Королевского института объединенных служб Джастин Бронк.

Согласно программе Global Combat Air Programme, принять на вооружение истребитель следующего поколения планируют к 2035 году. Многие эксперты уверены, что в конечном итоге он будет пилотируемым.

Исполнительный директор Airbus Defence & Space Майкл Шельхорн заявлял, что учитывая длительные сроки и текущую геополитическую напряженность, лучшим решением станет ускорение разработки автономных систем, подчеркнули в издании.

Несмотря на то, что дорогие пилотируемые истребители часто поддаются критике в последнее время, эксперты уверены, что от них не откажутся в ближайшие годы, отметили журналисты. Это навредит не только военным, но и производителям.

"Многое из того, что делают и используют истребители, зависит от присутствия в них пилота, который выносит решения и обеспечивает уверенность", - объяснил Джастин Бронк.

Директор отдела перспективных концепций и оценки возможностей Института аэрокосмических исследований имени Митчелла Марк Ганзингер считает, что искуственный интеллект может помочь в развитии военных технологий, но он не заменит того, что привносят в бой люди, отметили в издании.

Истребитель F-35 - последние новости

Ранее в Business Insider выяснили, насколько эффективен истребитель F-35. F-35 часто критиковали из-за его дороговизны, но победа над иранским ПВО доказала его эффективность, считают эксперты.

Кроме того, Министерство обороны Нидерландов сообщило в начале декабря, что истребители F-35 перехватили над Балтийским морем три самолета РФ. Речь идет об операциях QRA, которые проводятся при приближении к воздушному пространству самолетов, которые не идентифицируют себя.

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