Речь идет об Ан-72, СУ-24МР и Ил-20.

Министерство обороны Нидерландов сообщило о перехвате над Балтийским морем трех самолетов Российской Федерации.

Согласно заявлению, два многоцелевых истребителя F-35, которые мониторят воздушное пространство НАТО на восточной границе с начала декабря, осуществили свои первые перехваты из Эстонии. Речь идет об операциях QRA, которые проводятся при приближении к воздушному пространству самолетов, которые не идентифицируют себя.

В пятницу QRA была активирована дважды. Сначала военные обнаружили транспортный самолет Ан-72 и СУ-24МР, который собирает радиоэлектронные разведданные. Во второй половине дня они зафиксировали самолет-разведчик Ил-20. F-35 дистанционно сопроводили самолеты до границы зоны ответственности НАТО.

Видео дня

Министр обороны страны Рубен Брекельманс заявил, что военнослужащие Нидерландов находятся в Эстонии ради защиты общего воздушного пространства от российских угроз:

"Как вновь показала пятница, российские войска активно действуют вблизи воздушного пространства НАТО во многих отношениях".

Перехват российских самолетов

Как известно, самолеты страны-агрессора систематически перехватывают в воздушном пространстве НАТО. В августе истребители F-16 ВВС Польши перехватили над Балтией российский самолет-разведчик Ил-20.

А весной прошлого года российский истребитель Су-27 протаранил американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper над Черным морем.

Вас также могут заинтересовать новости: