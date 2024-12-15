F-35 часто критиковали из-за его дороговизны, но победа над иранским ПВО доказала его эффективность, считают эксперты.

Не так давно стелс-истребителю F-35 удалось победить иранскую ПВО. Это подчеркивает его способность бороться с угрозами более высокого уровня, сообщает Business Insider.

На прошлой неделе высший военный офицер Великобритании рассказал журналистам, что когда Израиль использовал свои F-35 для нанесения ответных ударов по Ирану в конце октября, ему удалось уничтожить почти всю противовоздушную оборону Тегерана и нанести удары по ракетным заводам. По его словам, именно для таких миссий и был создан истребитель.

В издании отметили, что F-35 раньше использовался только против слабых целей с ограниченной или отсутствующей противовоздушной обороной. Израильским истребителям пришлось бороться с мощными зенитно-ракетными комплексами российского производства. Тем не менее они отлично показали себя в бою.

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Полковник ВВС США в отставке Марк Ганзингер заявил журналистам, что без F-35 эта миссия, вероятно, была бы гораздо более рискованной. Он добавил, что этот истребитель может выполнять функции бомбардировщика.

"Возможности F-35 - это не теория, а реальность. И теперь они доказаны в бою с российскими зенитно-ракетными батареями С-300, которые называли ответом на стелс", - подчеркнул Ганзингер.

Его слова подтверждает лицензированный инженер корпорации RAND Майкл Бонерт, который в интервью изданию упомянул, что F-35 был разработан для замены существующих истребителей, включая F-117, F-16 и F/A-18.

"F-35 - это отличный самолет, созданный в 1990-х годах в духе Pax Americana", - сказал он.

Отмечается, что Израиль эксплуатирует подвариант модели F-35A, который прездназначен для военно-воздушных сил. В 2018 году был совершен первый боевой вылет на этом истребителе, после чего американские военные начали эксплуатировать его в миссиях по всему Ближнему Востоку.

В издании считают, что самая смелая миссия истребителя F-35 состоялась в конце октября, когда Израиль нанес удар по Ирану в ответ на масштабную ракетную атаку Тегерана в начале месяца.

"Израиль использовал более 100 самолетов, неся менее 100 боеприпасов, и ни один самолет не подошел к цели ближе чем на 100 миль (161 км - УНИАН) в первой волне, и это уничтожило почти всю систему ПВО Ирана", - рассказал журналистам адмирал Тони Радакин, начальник штаба обороны Великобритании.

Он также отреагировал на слова миллиардера Илона Маска, который говорил о том, что F-35 не обладает стелс-возможностями. Радакин заявил, что истребитель превосходит многих своих конкурентов.

В издании напомнили, что у F-35 есть и некоторые проблемы. В частности, программа истребителя сталкивается с ростом расходов и проблемами производства.

F-35 - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что истребители F-35 перехватили три самолета РФ над Балтийским морем. Согласно заявлению, два многоцелевых истребителя, которые мониторят воздушное пространство НАТО на восточной границе с начала декабря, осуществили свои первые перехваты из Эстонии

Кроме того, глава SpaceX и Tesla Илон Маск резко раскритиковал новейший истребитель F-35. По его словам, этот очень дорогой самолет имеет "спорный дизайн".

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