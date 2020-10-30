Оккупированные армянскими войсками регионы вокруг спорного анклава стали одной из главных проблем, которые мешают мирным переговорам.

Россия открыта к возврату под азербайджанский контроль территорий, которые оккупировали силы Армении, если это поможет решению давнего конфликта в Нагорном Карабахе. Речь идет о территориях, которые окружают спорный населенный этническими армянами анклаве в Азербайджане.

Вопрос их контроля стал одной из причин, почему мирные переговоры в давнем конфликте не продвигались вперед. Как пишет Financial Times Владимир Путин заявил о поддержке передачи регионов под контроль Баку на фоне интенсивных дипломатических усилий, призванных остановить бои. Возобновленные столкновения в Нагорном Карабахе уже стоили жизни 5 тысяч человек, а десятки тысяч были вынуждены переехать.

Читайте такжеNewsweek: В Нагорном Карабахе в игру вступает ИранИздание напоминает, что Армения захватила Нагорный Карабах, а также территории вокруг него в ходе войны, которая закончилась в 1994 году. ООН признает эти регионы принадлежащими Азербайджану.

"Стоит сказать, что наша позиция абсолютно открыта в вопросе возможной передачи этих пяти плюс еще двух регионов Азербайджану, а также предоставления особого режима для зоны Карабаха и сохранения связи с Арменией", - сказал Путин.

"Мы должны найти баланс интересов, который бы подошел обеим сторонам. Интересы азербайджанского народа, который мы неизменно уважаем, и армянского народа должны быть учтены. У каждой из сторон своя правда. Простых решений нет", - сказал Путин.

Новые столкновения между силами Азербайджана и Армении длятся чуть больше месяца. За это время, азербайджанские войска взяли под контроль значительную часть в основном равнинных и плохо заселенных территорий на юге от Нагорного Карабаха. Но им не удалось добиться значительного успеха на горном севере.

Читайте такжеFinancial Times: Война в Нагорном Карабахе приближается к точке невозвратаВозвращение Азербайджану территорий вокруг Нагорного Карабаха было впервые согласовано в 2007 году, в соответствии с так называемыми Мадридскими принципами. За это Баку должен был предоставить Нагорному Карабаху право сохранить самоуправление и коридор, соединяющий регион с Арменией. Но азербайджанская сторона обвиняет Ереван в отказе участвовать в переговорах о выполнении этих принципов. Поэтому теперь она пытается военной силой взять под контроль все территории, захваченные силами Армении.

Россия, Франция и США возглавили усилия, нацеленные остановить бои. Но три попытки договориться о перемирии провалились. Москва пыталась сохранить нейтралитет в конфликте между бывшими советскими республиками. Но ей не нравится рост влияния Турции в регионе. Анкара же поставляет боевые беспилотники Азербайджану и оказывает сильную политическую поддержку "братской стране". Она раскритиковала все предыдущие попытки договориться о перемирии. Эту позицию поддерживает также президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган во вторник провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. После него турецкий лидер заявил, что призвал российского президента работать с Турцией над совместными поисками решения для Нагорного Карабаха.

"Я сказал: "Поговори с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Я проведу разговор со своим братом Ильхамом Алиевым. Мы искренни. Думаю, вы тоже"", - сказал Эрдоган.

Новый конфликт Армении и Азербайджана

Эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном началась утром 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстреле приграничных населенных пунктов и провокациях.

В Армении заявили о наступлении ВС Азербайджана на Нагорный Карабах, объявив военное положение и всеобщую мобилизацию.

В Азербайджане заявили, что в ходе успешного наступления взяли под контроль несколько сел Нагорного Карабаха, но в Армении эту информацию отрицают.

Обе стороны заявляют, что нанесли противнику страшные потери, насчитывающих сотни убитых и десятки уничтоженных единиц боевой техники.

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Перевод: Лесь Дымань