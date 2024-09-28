Лидер организации был ликвидирован в результате атаки на центральный штаб на юге Бейрута.

Удар израильских ВВС уничтожил главу "Хезболлы" Хасана Насраллу. Лидер организации был убит в результате атаки на центральный штаб в районе Дахия на юге Бейрута.

Теперь же организация официально подтвердила его гибель.

Кто такой Хасан Насралла

Хасан Насралла - был весьма загадочным персонажем, хотя изестно, что у него были тесные личные связи с Ираном, и он сыграл одну из ключевых ролей в превращении "Хезболлы" в большую военную силу. Он возглавил группировку в 1992 году, после того, как его предшественник Аббас Мусави был ликвидирован израильской ракетой. Тогда Насралле было 32 года.

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При нем группировка также стала ключевым инструментом иранского стремления к лидерству в регионе. Под руководством Насраллы "Хезболла" помогала тренировать боевиков ХАМАС и получала ракеты и снаряды из Ирана для ударов по Израилю.

На следующий день после 7 октября 2023 года, обострились столкновения между "Хезболлой" и Израилем. А в своей последней речи Насралла обвинил Израиль в подрыве тысяч пейджеров и радиопередатчиков, которые носили при себе боевики "Хезболлы", что привело к ликвидации 39 человек.

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