Хусейни сыграл решающую роль в передачах оружия из Ирана.

Армия обороны Израиля ликвидировала в Бейруте командующего штабом террористической организации "Хезболла" Сухайла Хусейна Хусейни - сообщают Военно-воздушные силы Израиля (IAF).

В сообщении говорится, что 7 октября IAF нанесли точный удар, которым ликвидировали командующего штабом террористической организации "Хезболла" Сухайла Хусейна Хусейни. Уточняется, что точечный удар был нанесен, опираясь на информацию разведки в районе Бейрута.

По данным израильских военных, штаб, который возглавлял Хусейни, контролирует материально-техническое обеспечение "Хезболлы", и в зоне его ответственности - формирование бюджета и управление различными подразделениями указанной организации.

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"Хусейни сыграл решающую роль в передачах оружия между Ираном и "Хезболлой" и отвечал за распределение передового оружия среди подразделений "Хезболлы". Он контролировал как транспортировку, так и распределение этого оружия. Кроме того, он был членом Совета джихада, совета высшего военного руководства "Хезболлы", - отмечается в сообщении.

Также добавляется, что в штаб-квартиру входит отдел исследований и разработок "Хезболлы", который отвечает за производство высокоточных ракет, а также контролирует хранение и транспортировку оружия в Ливане.

В Израиле уверяют, что Хусейни отвечал за бюджетирование и материально-техническое управление наиболее важными проектами "Хезболлы", в том числе - за ее военные планы и другие специальные операции. Например, среди них - координация террористических атак против Израиля из Ливана и Сирии.

Война между Израилем и "Хезболлой"

Напомним, 7 октября 2023 года боевики группировки "Хезболла" проникли на территорию Израиля и совершили нападение на местные пограничные поселения - было убито и взято в плен много гражданского населения, в том числе - детей. Одновременно по Израилю был нанесен массированный ракетный удар. С тех пор продолжается обострение - ЦАХАЛ (Силы обороны Израиля) вводил войска в Газу. Впоследствии были ликвидированы несколько лидеров группировки.

Уже в сентябре 2024 года Израиль провел масштабную спецоперацию против "Хезболлы". В частности, в Ливане массово начали взрывать пейджеры, которыми пользовались участники группировки. Речь шла о тысячах убитых и раненых, среди пострадавших был посол Ирана в Бейруте Моджтаба Амани.

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