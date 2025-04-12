Один день в Вегасе: миллиардер Баффет раскрыл момент, когда предсказал свое богатство

Инвестор отметил, что его мир перевернулся во время наблюдения за игрой людей в казино.

Инвестиционный подход Уоррена Баффета всегда был тесно связан с пониманием человеческого поведения. Его известный совет: "Бойтесь, когда другие жадные. Будьте жадными, когда другие боятся" - стал мантрой, которая принесла ему миллиарды.

Как пишет Inc, переломным моментом в его мышлении стало путешествие в Лас-Вегас в 1952 году - вскоре после свадьбы с женой Сьюзи. Во время остановки в отеле Flamingo он наблюдал за людьми в казино.

"Итак, мы остановились во Flamingo. Я оглянулся и увидел всех этих хорошо одетых людей, которые прибыли, иногда, за тысячи миль. И это было до реактивных самолетов, поэтому транспорт был не таким хорошим", - вспоминал Баффетт на собрании акционеров в 2019 году.

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Он был поражен, как много усилий тратят люди на игру, в которой у них почти нет шансов.

"Они приложили немало усилий, чтобы сделать то, что было математически глупым. Они также пролетели тысячи миль, чтобы сделать это", - сказал он.

После нескольких часов в казино Баффет сказал Сьюзи: "Мы собираемся заработать много денег".

По мнению Баффета, именно иррациональность масс открывает двери для больших возможностей.

"Это мир возможностей... и я думал, что это страна, где я собираюсь стать очень богатым", - говорил он еще в 2009 году.

Его совет инвесторам и предпринимателям - не реагировать эмоционально на краткосрочные события, а мыслить стратегически на десятилетия вперед.

Баффет избегает шума информационного фона: не читает электронную почту, не имеет смартфона и игнорирует деловые ток-шоу.

"Ваш разум может быть обескуражен страшными заголовками... и неуравновешенный ум не будет принимать правильных решений", - предупреждал Баффетт в письме к акционерам в 2017 году.

Для него главное - научиться жить с неопределенностью.

"Я не знаю, каким будет рынок через день, месяц или год... Это всегда время неопределенности. Каждый день, но неопределенность может быть вашим другом", - сказал он во время интервью после краха рынка в мае 2010 года.

С тех пор индекс Dow Jones вырос в несколько раз, а акции Berkshire Hathaway - на 500%. Баффет снова доказал: психология - это ключ к богатству.

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