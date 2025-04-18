Мелинда Гейтс раскрыла, какой совет Баффета перевернул ее жизнь

Бизнесвумен и благотворительница отметила, что она часто запоминает важные советы, чтобы повторять их мысленно.

Бизнесвумен Мелинда Френч Гейтс использует советы миллиардера Уоррена Баффета для поддержки в сложные моменты, пишет CNBC.

Она рассказала, что сохраняет ценные высказывания, чтобы повторять их мысленно. Самой большой опорой для нее стала фраза Баффета, сказанная еще в начале их филантропической деятельности с Биллом Гейтсом:

"Вы работаете над проблемами, которые общество оставило позади. Эти проблемы остались позади не просто так. Они тяжелые, не так ли? Поэтому не будьте такими жесткими к себе".

Этот совет поддерживают и психологи. Итан Кросс из Университета Мичигана говорит: "Это не о том, чтобы сказать: "Все будет хорошо, ты замечательный, ты уникальный"... Это о том, чтобы сказать: "Соберись, Итан. Ты не потерпишь неудачу".

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Баффетт также советовал:

"Найдите свою главную точку зрения в том, над чем вы работаете, и пусть другие вещи отпадают. Вы будете чувствовать себя лучше, если сохраните свои таланты в этой главной роли и продолжите работать над этими проблемами, и вы будете чувствовать себя менее плохо, отпуская другие вещи".

Френч Гейтс воплощает эти принципы в проектах своей компании Pivotal Ventures, которая планирует инвестировать $1 млрд в права женщин до 2026 года.

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