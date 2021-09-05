Сообщается, что за беспорядками стоит элитное национальное армейское подразделение.

Военные мятежники захватили президента Гвинеи Альфа Конде. В столице Гвинеи Конакри слышны выстрелы и взрывы, на улицах возле президентского дворца очевидцы засняли военных и колонны бронемашин.

Как пишет Reuters со ссылкой несколько источников, за беспорядками стоит элитное национальное армейское подразделение.

Спецназ возглавляет бывший французский легионер, полковник Мамади Думбуя. В 2018 году его отозвали в Гвинею для руководства только что созданным спецподразделением.

Местные СМИ сообщают, что в стране – государственный переворот.

В сети появилось фото с арестованным Альфа Конде в окружении вооруженных мятежников.

Есть информация, что Думбуя вместе со спецназовцами лично направился к президентскому дворцу, где вступил в бой с солдатами гвардии главы государства.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Катерина Шварц