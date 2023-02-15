Какое водительское удостоверение в Польше нужно иметь и можно ли ездить на авто на украинских номерах более 6 месяцев.

Какое водительское удостоверение в Польше нужно иметь украинцам, что делать, если срок действия его истек и можно ли в Польше ездить на автомобиле с украинскими регистрационными номерами более 6 месяцев - рассказываем в материале.

Ранее мы рассказывали, что водительские права в Украине будут получать по-новому и какие именно изменения будут.

Какое водительское удостоверение в Польше нужно - украинское или польское

Чтобы сесть за руль автомобиля в Польше, не обязательно иметь польское водительское удостоверение. С июля 2022 года здесь можно пользоваться украинским удостоверением водителя. Более того - оно может быть даже старого образца, то есть лишь кириллицей и без срока действия. Дополнительно заверенный перевод к нему или международное удостоверение не нужны, но у вас могут попросить предъявить паспорт или разрешение на временное проживание, чтобы подтвердить вашу личность.

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Истек срок действия водительского удостоверения - что делать

Если истек срок действия водительского удостоверения, выданного в Украине - оно все равно является действительнымна территории Польшидо 31 декабря 2023 года. Это предусматривают изменения в спецзаконе от 13 января 2023 года.

Также все украинцы, которые въехали на территорию Польши автомобилем на украинских регистрационных номерных знаках и имеют свидетельство о регистрации транспортного средства, выданное в Украине, могут свободно передвигаться по территории Польши до 31 декабря 2023 года без выезда в Украину.

Эти изменения касаются всех украинцев, которые легально находятся на территории Польши, в том числе и тех, которые находились там до 24 февраля 2022 года.

Замена водительского удостоверения в Польше - где и как это сделать

Если водительское удостоверение повредилось или изменились анкетные данные его владельца, или же истек срок действия - такое удостоверение можно обменять. Украинцы могут обменять свое водительское удостоверение в четырех городах Польши в ГП "Документ": Варшаве, Кракове, Вроцлаве и Гданьске.

Адреса, где можно сделать это:

Варшава, 02-222, Иерусалимские аллеи, 179 (ТРЦ "Blue City");

Гданьск, 80-809, Cienista, 30 (ТЦ "Kaufland - Galeria Chełm");

Краков, 31-154, Plac Jana Nowaka-Jeziorańskiego (ТЦ "Galeria Krakowska");

Вроцлав, 51-117, Paprotna 7 (ТЦ "Marino Shopping Center").

Записаться на обмен можно также онлайн.

Какие нужны документы:

паспорт гражданина Украины с информацией о месте регистрации;

к ID-карте без сведений о месте регистрации на бесконтактном электронном носителе, нужно предоставить справку о регистрации места жительства;

идентификационный код (оригинал или копия);

документ, подтверждающий факт изменения персональных данных;

водительское удостоверение, которое необходимо заменить.

Обычно заявление рассматривают в течение 1 дня. Срок действия выданного удостоверения 30 лет.

Стоимость: 254 грн - за обмен водительского удостоверения и 455 злотых - сервисная услуга ГП "Документ".

Обмен украинского водительского удостоверения на польское

Если вы планируете остаться в ЕС после окончания действия временной защиты, то украинское водительское удостоверение можно обменять на польское. Для этого нужно иметь действительное украинское национальное удостоверение и находиться на территории Польши не менее 185 дней.

Для замены водительского удостоверения в Польше будут также нужны:

заявление к изменению;

фотография (3, 5х4, 5 см);

фотокопия водительского удостоверения и оригинал (для проверки);

перевод водительского удостоверения на польский язык, подготовленный или заверенный присяжным переводчиком или компетентным консулом Республики Польша;

подтверждение оплаты за замену водительского удостоверения (100 злотых);

подтверждение уплаты регистрационного сбора (0,50 злотых);

оригинал и ксерокопию документа, подтверждающего право на пребывание в Польше.

Оригинал последнего документа подается только для проверки. Срок рассмотрения зависит от украинских ведомств - насколько быстро они подтвердят данные в оригинале документа.

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