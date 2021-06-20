Участники вечеринки швыряли в правоохранителей металлические шарики, бутылки с воспламеняющимися веществами и даже взрывные устройства.

Во французском городе Редон полиция в течение семи часов пыталась разогнать запретную рейв-вечеринку.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Полторы тысячи человек без разрешения решили под открытым небом устроить себе праздник. Когда же полиция приехала разгонять незаконное мероприятие, начались столкновения.

Участники вечеринки швыряли в правоохранителей металлические шарики, бутылки с воспламеняющимися веществами и даже взрывные устройства.

Пострадало несколько десятков человек, а один из участников потерял руку. Разогнать толпу удалось лишь через семь часов.

Читайте такжеВ Британии ради эксперимента устроят большой концерт без масок и дистанцииПо словам местного префекта, столкновения между правоохранителями и участниками рейва были "очень жестокими", пишет "Би-би-си". Сообщается о пяти пострадавших полицейских и по крайней мере двух участниках.

Мероприятие организовывали в соцсетях и устроили в память о 24-летнем французе, погибшем во время разгона аналогичного рейва два года назад. Власти запретили его проведение.

В противостояниях принимали участие около 400 правоохранителей. Организаторы рейва говорят, что полицейские вместо переговоров быстро начали применять слезоточивый газ. В правоохранителей в свою очередь, как сообщается, летели коктейли Молотова, камни и металлические шары для игры в петанк.

В этом регионе Франции еще продолжают действовать коронавирусные ограничения. В частности, с 23:00 там начинает действовать комендантский час.

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Автор: Катерина Комолова