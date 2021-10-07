Ракеле Муссолини набрала более 8200 голосов, что в 12 раз больше, чем на предыдущих выборах в 2016 году.

Внучка Бенито Муссолини набрала наибольшее количество голосов на выборах в городской совет Рима.

Как сообщает The Guardian, 47-летняя Ракеле Муссолини баллотировалась от ультраправой партии "Братья Италии".

На выборах, проходивших в воскресенье и понедельник, Муссолини набрала более 8200 голосов. Когда она впервые вошла в горсовет в 2016 году, за нее отдали 657 голосов.

По словам Ракеле, ее успех на этих выборах связан с тяжелым трудом, а не ее фамилией.

"Я с детства научилась жить со своей фамилией. В школе они указывали на меня, но потом появилась Ракеле, и этот человек преобладает над фамилией, какой бы тягостной она ни была", - рассказала она.

Отмечается, что Ракеле назвали в честь первой жены фашистского диктатора Бенито Муссолини, она является дочерью покойного джазового музыканта Романо Муссолини.

По словам Ракеле, у нее сложились прекрасные отношения с коллегами из левоцентристской Демократической партии в городском совете. "Политика - это одно, человеческие отношения - это другое... У меня много "левых" друзей, и я уверена, что один из них проголосовал за меня", - сказала Муссолини.

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Между тем "Братья Италии" надеются, что их кандидат Энрико Мичетти во втором туре выборов мэра Рима, который пройдет 17 и 18 октября, победит левоцентриста, экс-министра экономики Роберто Гуальтьери. Мичетти набрал больше всего голосов в первом туре выборов городского головы "вечного города", его поддерживают ультраправые партии "Лига" и "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони.

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Автор: Александр Топчий