Итальянский Лацио открестился от фанатов, прославлявших Муссолини и певших расистские песни

Во время матча с "Миланом" болельщики римского клуба вывесили баннер в честь экс-премьер-министра страны Бенито Муссолини.

Римский "Лацио" выступил с официальным заявлением, в котором всячески отдаляет себя от действий болельщиков, которые оскорбляли игроков "Милана" Тьемуэ Бакайоко и Франка Кессье на почве расизма, а также демонстрировали фашистские баннеры.

Ранее в СМИ сообщалось, что фанаты "Лацио" перед игрой в полуфинале Кубка Италии пели расистские песни в адрес темнокожих футболистов "Милана". Также болельщики римлян вывесили баннер в честь экс-премьер-министра страны Бенито Муссолини.

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"ФК "Лацио" однозначно далек от этого поведения и высказываний - они никоим образом не соответствуют спортивным ценностям, которые клуб продвигал и поддерживал 119 лет. Также клуб отвергает и ставит под вопрос тенденцию СМИ отождествлять всех болельщиков "Лацио" с действиями некоторых изолированных элементов, чья мотивация не имеет ничего общего со страстью к спорту. Клуб всегда боролся за уважение к законам и честное поведение", - говорится в заявлении на официальном сайте "Лацио".

В среду «Лацио» обыграл «Милан» в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии со счетом 1:0 и вышел в финал Кубка Италии, где сыграет с победителем пары "Аталанта" – "Фиорентина".