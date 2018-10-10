Washington Post: Эра новых Сталинов, Гитлеров и Муссолини вот-вот начнется

История начала 20 века может вновь повториться из-за краха либерального мирового порядка.

Иногда определенное событие или судьба конкретного человека становится символом глобального, исторического тренда. Убийство журналиста Джамала Хашогги в консульстве в Стамбуле стало одним из таких моментов.

Оно символизирует отход США от роли силы, которая сдерживала злых актеров в мире, пишет Washington Post.

Были и другие страшные сигналы. Китай арестовал главу «Интерпола». Военные Мьянмы устроили геноцид народа рохинджа. В Сирии происходит умышленная и постоянная бойня мирного населения с применением даже запрещенного химического оружия. Россия вторглась в Украину и оккупировала Крым. Подъем правых радикалов в Европе и других уголках мира тоже связано с потерей силы и жизненного тонуса среди демократических стран. Сомнения относительно Америки отражаются по всей планете уже больше 10 лет, а остальные силы начали реагировать на это соответственно.

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Когда премьер-министр Венгрии Виктор Орбан хвастался своим «нелиберальным государством» несколько лет назад, он подчеркнул, что лишь реагирует на новые реалии, а именно на «большой передел мировой финансовой, экономической, торговой, политической и военной силы, который стал очевидным в 2008 году».

«Поздравляем с упадком либерального мирового порядка, который США когда-то поддерживали. И это только начало», - пишет издание.

Мировой порядок – одна из тех вещей, о которых люди не думают, пока она не исчезла. Это тот урок, который Америка усвоила в 1930-х годах, когда старый европейский порядок развалился, а США отказались вмешаться, чтобы поддержать его или заменить. Именно тогда американцы поняли, что в мире всегда будут опасны люди, которым не хватает силы и возможностей, чтобы выполнить свои планы. Их можно подавить оправданным стабильным международным порядком. Неважно, это будет Рим, объединенный христианский мир, европейская концепция сил или любая форма «цивилизации» в определенном месте и в определенное время.

Пока мировой порядок сильный, зло сидит в тени, но никогда не исчезает. Когда же господствующий порядок разваливается, тогда наступает время, когда тень развеивается, а те темные стороны человеческой природы, которые жили в ней, выползают наружу.

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Именно это произошло в первой половине 20 века. Условия, в которых Адольф Гитлер, Иосиф Сталин, и Бенито Муссолини пришли к власти, были обеспечены миром, в котором никто не хотел или не мог поддерживать некое подобие мирового порядка. Это дало кровавым диктаторам шанс показать, на что они способны. Если бы был порядок, чтобы развеять их амбиции, вероятно, мир никогда бы не имел дело с кровавыми тиранами, которые вошли в историю как агрессоры и массовые убийцы.

«Сегодня тень рассеивается снова. Те, кто призывают нас отдалиться от мира и продемонстрировать большую сдержанность, говорят нам, что мы должны принять мир таким, «как он есть». Но они понятия не имеют, на что в действительности похож мир, такой "как он есть». Они выросли внутри пузыря защиты, созданного силой США и либерального мира, который она поддерживала. В мире, где другим странам приходилось вести себя так, как требовали те реалии силы», - говорится в статье.

Поведение России формировалось убеждениями ее лидеров относительно того, с чем США смогут или будут вынуждены смириться. Ими руководило чувство силы и консолидации либерального порядка. Это же касается и поведения Китая, Ирана, Саудовской Аравии и каждого государственного или негосударственного актера, который мог искать способы подорвать или свергнуть существующий порядок. Все они давно бы вели себя иначе, если бы Америка и ее союзники тоже вели себя иначе.

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Хочется верить, что Гитлер и Сталин были гадкими продуктами другой эры. Но такие Гитлеры и Сталины среди нас. И они ждут шанса показать себя.

«Сегодня мы знаем о Владимире Путине, у которого большие амбиции, но ему не хватает возможностей, чтобы их реализовать. Он вернул Сталина, но он не Сталин. Но что будет, если Путина будут сдерживать меньше?», - пишет издание.

Также сейчас более сильный Китай отказался от осторожной внешней политики времен Дэна Сяопина. Но как он будет себя вести, если тоже столкнется с меньшим сопротивлением в мире? Или может кто-то наверняка сказать, что все эти игроки не превратятся в угрозу, которую можно будет сравнить с теми, которые мир видел в прошлом? И как быстро все это может произойти?

«Быстрее, чем мы думаем. Один из персонажей романа «И восходит солнце» Эрнеста Хемингуэя на вопрос о том, как он обанкротился, ответил: «Постепенно, а потом внезапно». Это хорошее описание того, как мировой порядок рухнул перед двумя мировыми войнами, и то, как он, вероятно, развалится в наше время. Добро пожаловать в джунгли», - пишет издание.