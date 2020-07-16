Путин передумал ехать во временно оккупированный Крым, поездку перенесли

Ранее поездка анонсировалась на сегодня.

Президент России Владимир Путин перенёс визит во временно оккупированный Крым на 20 июля.

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в Москве, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Сегодня произошли изменения в рабочих планах президента: ранее анонсированная нами поездка в Крым и участие в церемонии закладки новых боевых кораблей состоится в понедельник. Рабочая поездка в Крым перенесена на понедельник», - сказал Песков.

По его словам, сегодня Путин проведет «прикидочное совещание» по предстоящему бюджетному процессу в Ново-Огарево.

Как сообщал УНИАН, 15 июля Песков заявил, что Путин намерен 16 июля посетить временно оккупированный Крым.

«Президент будет работать в Крыму, он примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ РФ», - сказал Песков и добавил, что Путин посетит судостроительный завод «Залив» в Керчи, где примет участие в видеоконференции с другими судостроительными комплексами – «Севмаш» и «Северная верфь», на которых также будут закладывать новые корабли.

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