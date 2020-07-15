Путин в разговоре с Меркель пожаловался на Украину

Основное внимание в дискуссии было приковано к имплементации Минских договоренностей по мирному решению конфликта на востоке Украины, заявили в пресс-службе правительства Германии.

У канцлера Германии Ангела Меркель состоялся телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным.

Меркель и Путин в основном обсуждали ситуацию на Востоке Украины, сообщает пресс-служба правительства Германии.

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«Основное внимание в дискуссии было приковано к имплементации Минских договоренностей относительно мирного решения конфликта на востоке Украины. Собеседники также обсудили, как бороться с эмбарго на вооружения Ирана и ситуацию в Ливии», – говорится в сообщении.

В пресс-службе Кремля добавили, что Путин, в частности, заявил о «контрпродуктивных попытках Украины «исказить содержание минских договоренностей».

Кроме того, у Путина говорят, что собеседники также согласились на «безальтернативности минских соглашений». Однако такой информации на сайте правительства ФРГ нет.

Ранее вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников отметил, что Минские соглашения во многом уже не актуальны, поэтому их стоит пересмотреть.

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