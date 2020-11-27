Осужденный вместе с сообщниками шантажировали не менее 74 женщин.

Южнокорейский суд приговорил к 40 годам тюрьмы владельца порночатов в Telegram, 25-летнего Чо Джу Бина.

Читайте такжеЗастрелили и сожгли тело "для борьбы с коронавирусом": Южная Корея обвинила КНДР в убийстве чиновника (видео)Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что осужденный вместе с сообщниками шантажировали не менее 74 женщин, 16 из которых были несовершеннолетними

Их чаты Nth Rooms («Энные комнаты») посещали не менее 10 тысяч человек, и некоторые платили за доступ до 1,2 тысячи долларов.

Девушек вынуждали снимать интимные видео, которые порой содержали сцены жестокости.

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Всего по делу задержали 124 подозреваемых.

Четырех взрослых сообщников Чо суд приговорил к тюремным срокам от семи до пятнадцати лет, и одного 16-летнего подростка – к 10 годам.

Сам Чо Джу Бин принес извинения всем, кого обидел, и поблагодарил за то, что его остановили.

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Автор: УНИАН