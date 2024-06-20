РФ и другие страны отложили в сторону исторические противоречия, чтобы коллективно противостоять тому, что они считают глобальной системой, в которой доминируют США.

Военное сотрудничество России с Ираном, Северной Кореей и Китаем расширилось до обмена чувствительными технологиями, которые могут угрожать США и их союзникам еще долго после завершения войны в Украине.

Как пишет The Wall Street Journal, скорость и глубина расширения Россией связей в сфере безопасности с участием противников США порой удивляет американских аналитиков разведки. По их словам, РФ и другие страны отложили в сторону исторические противоречия, чтобы коллективно противостоять тому, что они считают глобальной системой, в которой доминируют США.

"В знак более тесных военных отношений президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявили в среду в Пхеньяне, что они заключили соглашение об оказании взаимопомощи в случае нападения на одну из стран, охарактеризовав эти отношения как альянс между двумя авторитарными государствами", – отмечает издание.

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Расширение контактов Москвы с Северной Кореей, Ираном и Китаем началось после вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года, когда первые неудачи на поле боя и западные санкции заставили Россию отчаянно искать новые источники вооружений. Но договоренности превратились в соглашения о совместном производстве, передаче технологий и рабочей силы, которые, по словам официальных лиц, улучшают долгосрочные возможности Москвы, а потенциально – Тегерана, Пхеньяна и Пекина.

"Война России в Украине поддерживается Китаем, Северной Кореей и Ираном. Они хотят, чтобы США потерпели поражение. Они хотят, чтобы НАТО потерпело поражение. Если они добьются успеха в Украине, это сделает нас более уязвимыми, а мир более опасным", – заявил на днях генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Расширенные связи в сфере безопасности между Россией и Северной Кореей, Ираном и Китаем пока не являются формальным военным союзом, как, например, Организация Североатлантического договора Запада. Вместо этого они предусматривают ряд двусторонних обменов между Россией и каждой из трех других стран.

"Для России, Северной Кореи, даже Китая – это все брак по расчету, основанный на сближении или согласовании интересов и целей на данный момент, а не какой-то страстный любовный роман", – заявила недавно бывшая сотрудница ЦРУ и Белого дома Сью Ми Терри.

Тем не менее уже появились начальные очертания новой оси с признаками более широкого стратегического и дипломатического сотрудничества. По словам западных чиновников и таможенных данных, Китай находится в центре усилий, направленных на укрепление торговых связей со странами, находящимися под санкциями США.

По словам американских чиновников, Китай сделал все, чтобы не предоставлять России оружие, что, как отмечали в Вашнгтоне, привело бы к введению санкций. Однако Пекин помог российскому оборонному производству восстановиться быстрее, чем ожидали американские спецслужбы после первых неудач Москвы в Украине и введения западных санкций, призванных помешать Кремлю получить доступ к оружию.

Китай поставил огромное количество оборудования двойного назначения, в том числе станки, микроэлектронику для российской оборонной промышленности, оптику для танков и бронетехники, а также турбодвигатели для крылатых ракет. Это также помогает России совершенствовать свои спутниковые и другие космические возможности для использования в Украине.

"Они очень осторожны, но они очень близко к черте. Они делают все возможное, чтобы поддержать россиян, не неся при этом никаких расходов", – отметил представитель оборонного сектора.

Россия строит новые союзы

Российский диктатор Владимир Путин впервые за 24 года посетил Северную Корею. 19 июня стало известно, что РФ и КНДР подписали договор о партнерстве между странами.

Он предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников. Кремлевский правитель также отметил, что Россия "не исключает для себя развития военно-технического сотрудничества с КНДР".

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что подписание "стратегического военного партнерства" между РФ и КНДР – это одностороннее и наиболее наглое обнуление всего пакета международных решений, резолюций и ограничений, наложенных на КНДР.

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