Зато евродепутаты Польши выбрали партию Джорджии Мелони.

Депутаты Европарламента от польской партии PiS отвергли предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана присоединиться к его новой группе "Патриоты Европы". Вместо этого они решили принять предложение премьер-министра Италии Джорджии Мелони остаться в ее праворадикальной Группе европейских консерваторов и реформистов (ECR), пишет Euractiv.

В издании отметили, что выборы в ЕС привели к тому, что ECR стала третьей по величине группой в Европейском парламенте, а польская партия "Право и справедливость" и партия Мелони "Братья Италии" превратились в две крупнейшие национальные партии.

"Политики PiS пока боятся правого поворота и остаются в своей старой группе ЕС", - отметил проправительственный еженедельник Mandiner. Видео дня

"Поляки и венгры - братья, но польские консерваторы не согласны с Орбаном", - пишет RTL, ссылаясь на известную польско-венгерскую пословицу об исторической дружбе двух стран.

Журналисты напомнили, что 30 июня Орбан сообщил, что вместе со своим бывшим чешским коллегой Андреем Бабишем создадут новую группу в Европарламенте под названием "Патриоты Европы". Однако, чтобы преодолеть порог в количестве депутатов Европарламента и партий, политикам для создания группы необходимы союзники.

Предложение Орбана по "перемирию" с РФ

Как писал УНИАН, премьер-министр Венгрии заявил, что президент Украины Владимир Зеленский во время встречи отверг предложенное им "перемирие" Украины с Россией с замораживанием текущей линии фронта.

В то же время советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал такое предложение Орбана и отметил, что Россия "выпрашивает через странных посредников возвращение неформального решения о запрете... для Украины на оборонительные удары" по своей территории.

"Вопрос риторический: как понимать людей, которые участвуют в кампании по принуждению страны, на которую напали, к одностороннему прекращению огня... А главное: неужели эти предложения делаются всерьез и неужели они приведут к окончанию войны?", - подчеркнул он.

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