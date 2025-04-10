Решающие сражения в Курской области показывают, что северокорейские войска молниеносно адаптировали свою некогда устаревшую тактику для войны в Украине, и это сделало их серьезным противником для украинцев, пишет The Wall Street Journal.
Так, в самом начале их вылазки на поле боя проходили большими группами без поддержки артиллерии, беспилотников или бронетехники, что делало их легкой добычей для украинских защитников.
Однако уже к февралю их большая численность, физическая выносливость и готовность продвигаться под огнем сочетались с улучшенной тактической осведомленностью, такой как движение небольшими группами, а также поддержкой всего арсенала российского оружия, от планирующих бомб до артиллерии и взрывных беспилотников, пишет WSJ. Солдаты КНДР также стали более интегрированными с российскими войсками.
"Они платят кровью. Но этот опыт не пропадает даром", - сказал командир 225-го полка капитан Олег Ширяев.
"Сцены Второй мировой войны"
В декабре около 12 000 солдат КНДР были отправлены в Курскую область, где российские войска пытались вытеснить ВСУ:
"Солдаты отличались идеологическим пылом и физической выносливостью, намного превосходящими их тактическую осведомленность. Видеоролики, снятые с украинских беспилотников, показали, как они идут в зимний холод по бесплодным полям большими группами без поддержки артиллерии или бронетехники".
При этом северокорейцы продвигались вперед, даже когда их соотечественники были ранены или убиты рядом с ними. После атаки они немного отступали, перегруппировывались и снова наступали.
"Это было похоже на сцены из Второй мировой войны, они просто бежали", — сказал один из бойцов ВСУ. "Они ринулись вперед и кричали по-корейски".
Но северокорейцы быстро адаптировались, по словам военных аналитиков, солдат, которые сражались с ними, и документов, изъятых у войск украинцами:
"Одна из самых быстрых адаптаций была направлена против беспилотников. Когда их впервые развернули, северокорейцы просто смотрели на беспилотники, не понимая, что они представляют угрозу. Но очень быстро они научились тактике, чтобы избегать их или уничтожать", - пишет WSJ.
Так, чтобы избежать потерь от атак украинских беспилотников, северокорейцы научились обходить противника с фланга, когда одна сторона участвует в атаках, а другая наносит удар с тыла, и разбиваться на более мелкие группы.
"Они столкнулись с современной войной и учатся на ней", — сказал Кот, солдат спецназа, воевавший против северокорейцев.
Снова в бою
Понеся огромные потери в начале, северокорейские войска отступили с поля битвы в начале января, но вернулись примерно через месяц. С тех пор северокорейские солдаты стали одними из самых ценных на поле боя, поскольку лучшая интеграция с российскими войсками и превосходная тактика сочетаются с их выносливостью, говорят украинские солдаты и аналитики:
"При этом в войне, где беспилотники сделали выживание пехоты еще более опасным, готовность северокорейцев продвигаться под огнем является важнейшим активом".
Ширяев указал на ключевое преимущество, которое солдаты КНДР имеют над украинцами: явное пренебрежение ценностью человеческой жизни, превосходящее даже то, что есть у русских.
"Почему корейцы штурмуют? Они лучше подготовлены психологически и лучше подготовлены физически", — сказал он. "В Курской области они выполнили свою миссию".
Солдаты КНДР в бою против ВСУ
Ранее азведка Южной Кореи сообщила, что КНДР отправила новую партию солдат в Россию. По информации разведки, их количество составляет не менее 3000 человек.
При этом ,по данным британской разведки, по состоянию на март этого года северокорейские войска понесли более 5000 потерь в наступательных боевых операциях против украинских войск в российской Курской области. Из них примерно треть - это войска, погибшие в бою.