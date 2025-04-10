Северокорейцы молниеносно обучились урокам современной войны.

Решающие сражения в Курской области показывают, что северокорейские войска молниеносно адаптировали свою некогда устаревшую тактику для войны в Украине, и это сделало их серьезным противником для украинцев, пишет The Wall Street Journal.

Так, в самом начале их вылазки на поле боя проходили большими группами без поддержки артиллерии, беспилотников или бронетехники, что делало их легкой добычей для украинских защитников.

Однако уже к февралю их большая численность, физическая выносливость и готовность продвигаться под огнем сочетались с улучшенной тактической осведомленностью, такой как движение небольшими группами, а также поддержкой всего арсенала российского оружия, от планирующих бомб до артиллерии и взрывных беспилотников, пишет WSJ. Солдаты КНДР также стали более интегрированными с российскими войсками.

Видео дня

"Они платят кровью. Но этот опыт не пропадает даром", - сказал командир 225-го полка капитан Олег Ширяев.

"Сцены Второй мировой войны"

В декабре около 12 000 солдат КНДР были отправлены в Курскую область, где российские войска пытались вытеснить ВСУ:

"Солдаты отличались идеологическим пылом и физической выносливостью, намного превосходящими их тактическую осведомленность. Видеоролики, снятые с украинских беспилотников, показали, как они идут в зимний холод по бесплодным полям большими группами без поддержки артиллерии или бронетехники".

При этом северокорейцы продвигались вперед, даже когда их соотечественники были ранены или убиты рядом с ними. После атаки они немного отступали, перегруппировывались и снова наступали.

"Это было похоже на сцены из Второй мировой войны, они просто бежали", — сказал один из бойцов ВСУ. "Они ринулись вперед и кричали по-корейски".

Но северокорейцы быстро адаптировались, по словам военных аналитиков, солдат, которые сражались с ними, и документов, изъятых у войск украинцами:

"Одна из самых быстрых адаптаций была направлена ​​против беспилотников. Когда их впервые развернули, северокорейцы просто смотрели на беспилотники, не понимая, что они представляют угрозу. Но очень быстро они научились тактике, чтобы избегать их или уничтожать", - пишет WSJ.

Так, чтобы избежать потерь от атак украинских беспилотников, северокорейцы научились обходить противника с фланга, когда одна сторона участвует в атаках, а другая наносит удар с тыла, и разбиваться на более мелкие группы.

"Они столкнулись с современной войной и учатся на ней", — сказал Кот, солдат спецназа, воевавший против северокорейцев.

Снова в бою

Понеся огромные потери в начале, северокорейские войска отступили с поля битвы в начале января, но вернулись примерно через месяц. С тех пор северокорейские солдаты стали одними из самых ценных на поле боя, поскольку лучшая интеграция с российскими войсками и превосходная тактика сочетаются с их выносливостью, говорят украинские солдаты и аналитики:

"При этом в войне, где беспилотники сделали выживание пехоты еще более опасным, готовность северокорейцев продвигаться под огнем является важнейшим активом".

Ширяев указал на ключевое преимущество, которое солдаты КНДР имеют над украинцами: явное пренебрежение ценностью человеческой жизни, превосходящее даже то, что есть у русских.

"Почему корейцы штурмуют? Они лучше подготовлены психологически и лучше подготовлены физически", — сказал он. "В Курской области они выполнили свою миссию".

Солдаты КНДР в бою против ВСУ

Ранее азведка Южной Кореи сообщила, что КНДР отправила новую партию солдат в Россию. По информации разведки, их количество составляет не менее 3000 человек.

При этом ,по данным британской разведки, по состоянию на март этого года северокорейские войска понесли более 5000 потерь в наступательных боевых операциях против украинских войск в российской Курской области. Из них примерно треть - это войска, погибшие в бою.

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