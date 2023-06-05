Он считает, что России нужно дать гарантии того, что Украина не вступит в НАТО.

Кандидат в президенты США от Республиканской армии Вивек Рамасвами заявил, что Украину нужно заставить пойти на "большие уступки" и сосредоточиться на противостоянии с Китаем.

В эфире ABC он сказал, что военная поддержка Украины является менее важной целью, чем отношения Пекином. "Я думаю, что угроза № 1 для вооруженных сил США прямо сейчас, наша главная военная угроза, - это китайско-российский союз. Я думаю, что, продолжая вооружать Украину, мы толкаем Россию в руки Китая", - заявил Рамасвами.

Политик заявил, что "положит конец этой войне", если Путин разорвет союз с Китаем. "Что нам нужно сделать, так это положить конец войне в Украине на мирных условиях, с некоторыми серьезными уступками России, включая замораживание нынешних линий контроля в соглашении о перемирии в стиле корейской войны… Чего Украине не хотелось бы делать", - сказал он.

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Также, по его словам, нужно дать России "постоянное обязательство не допускать Украину в НАТО". "Но взамен Россия должна выйти из своего договора и своего совместного военного соглашения с Китаем", - добавил он, сказав, что США не захотят находиться в конфликте с двумя ядерными сверхдержавами одновременно.

Выборы в США: последние новости

Как известно, президентские выборы в США должны состояться 5 ноября 2024 года.

25 апреля действующий президент Джо Байден объявил о выдвижении своей кандидатуры. Как известно, его администрация поддерживает оказание помощи Украине в войне. Он заявлял, что Вашингтон будет рядом "столько, сколько потребуется"

Экс-президент Штатов Дональд Трамп в ноябре заявил, что идет на выборы. Он пообещал "закончить войну в Украине за 24 часа" после своей победы. Прошлым летом он говорил, что стране нужно было отказаться от вступления в НАТО и "отдать" Крым России.

Также на пост президента претендует губернатор Флориды Рон Десантис. Ранее он назвал войну в Украине "территориальным спором", однако, столкнувшись с критикой, назвал Путина военным преступником.

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