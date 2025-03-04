Венгрия выступает против пакета помощи для Украины.

Венгрия заблокировала выделение Европейским союзом 20 млрд евро военной помощи для Украины. Об этом пишет Politico, ссылаясь на проект выводов Совета ЕС.

Из последнего проекта выводов Совета ЕС, который сегодня должны рассмотреть европейские послы, была изъята прямая ссылка на новое военное финансирование, которое предложила глава внешнеполитического ведомства Кая Каллас.

В издании отмечают, что Венгрия, скорее всего, привержена усилению обороны ЕС, однако выступает категорически против пакета помощи для Украины.

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"Возражения Венгрии против гарантий безопасности и новой помощи произошло еще до того, как Трамп и Вэнс объединились против Зеленского в Овальном кабинете. Однако новый мировой порядок, похоже, не слишком повлиял на кошельки столиц ЕС", - подчеркивают в Politico.

Также в письме, с которым ознакомились журналисты, президент Совета ЕС Антониу Коста, вероятно, признал поражение в своей кампании, чтобы привлечь премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к этому пакету помощи.

"Я отмечаю, что существуют разногласия относительно пути достижения мира и, в частности, подхода "мир через силу", - отметил Коста.

В свою очередь он отметил "широкое согласие" о необходимости для Европы стать "более суверенной, более способной и лучше оснащенной" для решения проблем безопасности.

Кроме того, свои возражения, кроме Орбана, опубликовал и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. По словам дипломатов ЕС, другие столицы, среди которых и Париж, тоже "рады видеть, что пакет финансирования движется медленно".

"(Президент Еврокомиссии - УНИАН) Фон дер Ляйен, вероятно, предложит более креативные способы заставить неохотные страны-члены ЕС поддержать Украину, а не оказывать помощь. Одним из возможных вариантов, по мнению дипломата, может стать требование, чтобы 20 процентов новых кредитов, доступных для оборонных расходов, направлялись на помощь Киеву", - говорится в материале.

В Politico добавили, что ЕС уже выделил 60 млрд евро на военную помощь для Украины до 2025 года, поэтому эти деньги уже точно будут предоставлены.

Политика Венгрии в отношении Украины - последние новости

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вступление Украины в Евросоюз является немыслимым здесь и сейчас. По его словам, вступление Украины в Евросоюз нанесет ущерб сельскому хозяйству его страны.

Также Орбан сделал циничное заявление о "том, что останется" от Украины. Он считает, что наше государство останется "буферной зоной" между НАТО и РФ, а вступление страны в ЕС не гарантировано.

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