Президент Европейского совета считает, что прекращение огня без предварительных условий не принесет прочный мир.

Президент Европейского совета Антониу Кошта отреагировал на призыв премьер-министра Венгрии Виктора Орбана немедленно начать переговоры о прекращении огня в Украине с Россией, а также угрозу наложить вето на планы Европейского совета в отношении Киева, которые будут приняты на этой неделе. По его словам, добиться мира невозможно без обороны, из-за чего безоговорочное прекращение огня не является решением проблемы.

Об этом Кошта заявил в разговоре с журналистами во время визита в Молдову, сообщает The Guardian.

"Европейский союз - это проект мира, а проект мира означает, что безопасность и оборона должны быть приоритетными, потому что мир без обороны - это иллюзия", - сказал он.

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Кошта добавил, что никто так не хочет мира, как украинцы. По его словам, Европа поддерживает желание Украины добиться прочного мира.

"Но мир - это не просто прекращение огня, которое дает России больше времени, чтобы прийти снова более сильной. Мы хотим справедливого и прочного мира", - подчеркнул президент Европейского совета.

В издании отметили, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал саммит по Украине в Лондоне, который прошел 2 февраля. По его словам, европейские лидеры якобы решили, что хотят продолжать войну вместо того, чтобы выбрать мир.

Переговоры о завершении войны - важные новости

Ранее посол Великобритании в США Питер Мандельсон заявил, что Россию необходимо заставить сесть за стол переговоров, а если что-то "пойдет не так", то Великобритания "станет в очередь за Украиной". По словам британского посла, его страна должна быть на стороне Украины..

Кроме того, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал новые условия для переговоров с Украиной. Также глава МИД России обвинил Европу в нежелании урегулировать "конфликт" в Украине.

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