Часть проблем Орбан создал себе сам перед последними выборами, и похоже, что он планирует повторить ту же ошибку.

Венгрия сталкивается с экономическими проблемами, которые ставят под сомнение переизбрание Виктора Орбана премьер-министром страны по итогам выборов 2026 года. Об этом пишет Reuters.

Главной проблемой для Будапешта сейчас является высокая инфляция, последствия которой ощутимы по всей экономике.

"Венгры не видели такого снижения уровня жизни с тех пор, как [партия] Фидес пришла к власти (в 2010 году)", - сказал Балаш Сент-Ивани, политический экономист из Университета Астона (Великобритания), который специализируется на Центральной Европе.

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По словам экономистов, на рост инфляции, особенно в 2022-23 годах, повлияло российское вторжение в Украину и связанные с ним экономические шоки для Европы, а также действия самого Орбана. Перед парламентскими выборами 2022 года он потратил 5,35 миллиарда долларов на государственные подачки для населения, что тоже подстегнуло инфляцию.

Европейская комиссия прогнозирует, что по итогам 2025 года венгерская экономика вырастет на 1,8% - наименьший показатель за 15-летнее правление Орбана.

Некоторые опросы показывают, что растущая правоцентристская партия "Тиса" Петера Мадьяра обогнала "Фидес". Аналитик Capital Economics Emerging Europe Николас Фарр говорит, что это повышает "реальную перспективу" проигрыша Орбана на выборах впервые после прихода к власти в 2010 году.

Как пишет Bloomberg, перед следующими выборами в 2026 году Орбан планирует снова прибегнуть к опосредованному подкупу избирателей, чтобы перетянуть их на свою сторону. В частности он планирует предоставить субсидии в 3 миллиона форинтов (7697 долларов) пенсионерам в сельской местности, чтобы помочь им отремонтировать свои дома. Именно пенсионеры и избиратели в сельской местности являются электоральной базой Орбана.

Политика Венгрии: последние новости

Как писал УНИАН, Виктор Орбан снова пригрозил наложить вето на санкции Евросоюза против России. Венгерский премьер-министр обещает блокировать санкции, если через полгода Украина не возобновит транзит российского газа.

По словам министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, временно снять венгерское вето удалось только благодаря Трампу. Орбан очень уважает нового президента США.

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