По словам главы МИД Польши, решение Венгрии отменить свое вето было связано с недавним заявлением Трампа.

Венгрия изменила свое мнение относительно блокирования санкций Европейского Союза против России из-за того, что вмешался президент США Дональд Трамп. Такое мнение высказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает RMF24.

По его словам, решение Венгрии отменить свое вето было связано с заявлением Трампа, который назвал российского диктатора Владимира Путина агрессором и пригрозил санкциями против РФ, если Москва не захочет вести мирные переговоры.

Сикорский добавил, что это была первая однозначная позиция Трампа по этому вопросу, благодаря которой Венгрия изменила свое мнение.

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"Я думаю, что президент Трамп здесь помог", - подчеркнул польский министр.

В издании напомнили, что на прошлой неделе Трамп заявил, что США введут высокие налоги, тарифы и санкции против РФ, если не будет достигнуто соглашение о прекращении войны в Украине в ближайшее время.

В свою очередь после этого глава правительства Польши Дональд Туск написал:

"Если Виктор Орбан действительно заблокирует европейские санкции в решающий момент войны, будет совершенно ясно, что он играет в команде Путина, а не в нашей, в этой большой игре за безопасность и будущее Европы".

Санкции против РФ - последние новости

Как писал УНИАН, в ЕС согласовали продление санкций против РФ до 31 июля. В Европейском Союзе подчеркнули, что Россия должна и дальше платить за вред, который она наносит.

В то же время военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что из-за экономических ограничений РФ рискует остаться без нефтедолларов уже в этом году. Также последствия могут ждать Россию из-за непрекращающихся ударов по НПЗ и угрозы нового президента США обвалить мировые цены на черное золото.

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